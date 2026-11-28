अगले 72 दिन 6 राशियों को खुशियां ही खुशियां, शनि का नक्षत्र गोचर देगा लाभ
Transit Saturn Rashifal Shani : नक्षत्र के स्वामी ग्रह का प्रभाव भी राशियों पर देखा जाता है। इस समय शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में विराजे हुए हैं। शनि का नक्षत्र गोचर कुछ राशियों की किस्मत पलटने वाला है।
Transit Saturn Rashifal Shani : शनि की चाल बेहद खास मानी जाती है। शनि जिस भी राशि या नक्षत्र में गोचर करते हैं अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। नक्षत्र के स्वामी ग्रह का प्रभाव भी राशियों पर देखा जाता है। इस समय शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में विराजे हुए हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के मालिक ग्रह स्वयं शनि माने जाते हैं। शनि आने वाले साल के शुरुआती महीने में भी स्वयं के नक्षत्र में विराजने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, शनि 8 फरवरी 2027 तक उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। शनि का ये नक्षत्र परिवर्तन कुछ राशियों के लिए शानदार समय लेकर आने वाला है। आइए पंडित जी से जानते हैं शनि का नक्षत्र गोचर किन राशियों को लाभकारी परिणाम दे सकता है -
अगले 72 दिन तुला समेत 6 राशियों को खुशियां ही खुशियां, शनि का नक्षत्र गोचर देगा लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि का स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना 6 राशियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
1- वृषभ राशि के लोगों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
वृषभ राशि के लोगों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर करना शुभ माना जा रहा है। व्यापार में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी साथ ही लाभ के योग भी बन रहे हैं।
2- मिथुन राशि के लोगों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मिथुन राशि के लोगों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर करना लाभकारी माना जा रहा है। बिजनेस कर रहें लोगों को बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लाइफ में खुशियां बनी रहेगी।
3- कन्या राशि के लोगों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
कन्या राशि के लोगों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर करना शानदार माना जा रहा है। धन लाभ होगा। व्यापार की स्थिति मजबूत बनेगी। वहीं, वैवाहिक जीवन भी मधुर दिख रहा है।
4- तुला राशि के लोगों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
तुला राशि के लोगों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर करना पॉजिटिव माना जा रहा है। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
5- मकर राशि के लोगों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
मकर राशि के लोगों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर करना फायदेमंद माना जा रहा है। व्यापार में बनाई गई योजनाओं में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर यह समय और यह गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है।
6- कुंभ राशि के लोगों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
कुंभ राशि के लोगों के लिए शनि का नक्षत्र गोचर करना लाभदायक माना जा रहा है। धन लाभ होने के नए अवसर मिलेंगे। जीवनसाथी के साथ चल रही समस्याएं खत्म होने लगेंगी। सेहत भी पहले से अच्छी रहेगी।
डिस्क्ले मर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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