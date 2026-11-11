30 दिन बाद 3 राशियों को मिलेगा शनि का सपोर्ट, बनने लगेंगे सारे काम
Saturn Rashifal Shani Margi Benefits: आज से 30 दिन बाद शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे और इस दौरान कुल 3 राशियों पर उनकी कृपा बरसेगी। ऐसे में सारे काम पूरे होंगे और भी कई लाभ मिलेंगे। जानें ये 3 राशियां कौन सी हैं?
Saturn Rashifal Sahni Margi Zodiac Bebenefit: कर्मफल देवता शनि अभी वक्री चाल में हैं यानी उलटी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगले 30 दिन तक शनि ऐसे ही रहेंगे। 30 दिन बाद यानी 11 दिसंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे। शनि के मार्गी होने का मतलब है कि वो उलटे से सीधी चाल में चलना शुरू कर देंगे। शनि की चाल में बदलाव होने से कुल 3 राशियों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। शनि के मार्गी होते ही वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों को बैक टू बैक कई लाभ मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 11 दिसंबर से इन राशियों को किस तरह के बदलाव दिखेंगे?
इन 3 राशियों की जिंदगी बदलेंगे मार्गी शनि-
वृषभ राशि
शनि जैसे ही वक्री से मार्गी होंगे तो वृषभ राशि वालों को कई अहम बदलाव दिखेंगे। करियर में अब तक जिस मौके का इंतजार करते आए हैं वो सच होती दिख सकती है। पैसों के मामले में सुधार दिख सकता है। पैसों की दिक्कत अगर बार-बार परेशान करती आई है तो अब सब ठीक होगा। किसी पुराने निवेश से अच्छा खासा फायदा हो सकता है। पर्सनल लाइफ में भी अब समय दे पाएंगे। इस तरह से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच आप बेहतर तरीके से बैलेंस बिठा पाएंगे।
कन्या राशि
शनि जैसे ही सीधी चाल में आएंगे तो कन्या राशि वालों को कई लाभ मिलेंगे। जिंदगी में कई पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होने वाली है। नौकरी से जुड़ा कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। मौजूदा नौकरी में भी स्थिति पहले से काफी बेहतर होने वाली है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी शनि अच्छा समय लेकर आने वाले हैं। नई डील से लेकर नए लोगों के जुड़ने की अच्छी खबर मिलेगी। कुल मिलाकर शनि अब मेहनत का पूरा-पूरा फल देंगे। बस कुछ दिन का इंतजार और फिर हर चीज में भाग्य का साथ मिलता दिखेगा।
मकर राशि
शनि की राशि मकर राशि के लिए आने वाला समय काफी फेवरेवल होगा। शनि की बदलती चाल मकर राशि वालों के लिए बेहद ही खास होगी। आज से 30 दिन बाद मकर राशि वालों को हर काम में रफ्तार दिखेगी। अगर कोई काम बार-बार अटक रहा है तो उसमें तेजी आएगी। लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर काम किया गया है तो अब उसमें सफलता जरूर मिलेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को भी मुनाफा होगा। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है और आगे चलकर इनसे खूब फायदा भी होगा। आर्थिक स्थिति में मजबूती आती नजर आएगी। अटका पैसा भी मिलने की उम्मीद है। परिवार में खुशनुमा माहौल होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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