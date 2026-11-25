अगले 189 दिन 3 राशियों पर शनि की टेढ़ी नजर, लाइफ में मचेगी उथल-पुथल
Transit Saturn Rashifal Shani ki najar: उलटी चाल में गोचर कर रहे शनि जल्दी ही अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। शनि की चाल बदलने से कुछ राशियों का भाग्योदय होगा तो कुछ को मुश्किलों का सामना भी करना होगा।
Transit Saturn Rashifal Shani, शनि गोचर : शनि की चाल से कुछ राशियां लाभ पाती हैं। शनि की चाल कुछ राशियों के लिए मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। शनि की चाल में बदलाव होने से पहले से सभी 12 राशियों पर इफेक्ट देखा जा सकेगा। शनि इस समय मीन राशि में हैं। जल्द ही शनि की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। उलटी चाल में गोचर कर रहे शनि जल्दी ही अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। शनि 11 दिसंबर 2026 से मार्गी चाल में गोचर करना शुरू करेंगे। शनि की चाल बदलने से कुछ राशियों का भाग्योदय होगा तो कुछ को मुश्किलों का सामना भी करना होगा। आइए पंडित जी से जानते हैं शनि की चाल में बदलाव होने से किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है-
अगले 189 दिन 3 राशियों पर शनि की टेढ़ी नजर, लाइफ में मचेगी उथल-पुथल
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि की चाल में बदलाव होने से तीन राशियों को संभलकर रहने की जरूरत है। मीन राशि के शनि की बदलती चाल कुंभ, मकर और मीन राशि के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है।
1- मीन राशि के जातकों के लिए शनि की चाल कैसी रहने वाली है?
मीन राशि के जातकों के लिए शनि की चाल लाभकारी नहीं मानी जा रही है। आर्थिक जीवन में उतार- चढ़ाव बना रहेगा। सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धन हानि होने की संभावना है। इस दौरान आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए।
2- मकर राशि के जातकों के लिए शनि की चाल कैसी रहने वाली है?
मकर राशि के जातकों के लिए शनि की चाल फायदेमंद नहीं मानी जा रही है। जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थिति में बदलाव हो सकता है। पार्टनर के साथ मनमुटाव की स्थिति पैदा हो सकती है। करियर में कलीग्स के साथ वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है।
3- कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की चाल कैसी रहने वाली है?
कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की चाल शुभ नहीं मानी जा रही है। काम को पूरा करने में रुकावटें आ सकती हैं। नेगेटिव फील कर सकते हैं। लव लाइफ में थोड़े बहुत उतार- चढ़ाव रहेंगे, जिन्हें बातचीत करके निपटाया जा सकता है। आलस महसूस करेंगे।
शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए क्या करें?
शनि की बुरी नजर से बचने के लिए मेहनत करने से पीछे न हटें। रोज भगवान शिव की आराधना करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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