अगले 88 दिन 3 राशियों को मिलेगी गुड न्यूज, वजह है शनि गोचर
Saturn Transit Shani Rashifal : शनि आज से अगले 88 दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहने वाले हैं। इस बदलाव का पॉजिटिव असर कुल 3 राशियों पर दिखने वाला है। जानें शनि की कृपा किन राशियों पर बरसेगी?
Transit Saturn Rashifal Shani Grah Gochar for 88 Days : शनि जब भी राशि या फिर नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो इसका बड़ा असर देखने को मिलता है। कर्मफल और न्याय के देवता माने जाने वाले शनि इस वक्त उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और अगले 88 दिन यहीं विराजमान रहेंगे। फरवरी में शनि इस नक्षत्र से निकलकर रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। हालांकि तब तक अपनी कृपा कुल 3 राशियों पर बरसाते रहेंगे। इस वक्त शनि की चाल भी बेहद ही मायने रखती है। शनि अभी उलटी चाल चल रहे हैं यानी वक्री अवस्था में आगे बढ़ रहे हैं और 11 दिसंबर तक ऐसे ही रहने वाले हैं। ये सब कुछ मीन राशि में हो रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार उत्तर भाद्रपद में रहते हुए शनि तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ देंगे।
शनि के नक्षत्र गोचर से तीनों राशियों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे?
तुला राशि
शनि के चलते अगले 88 दिन तुला राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाले हैं। शनि का नक्षत्र परिवर्तन इस राशि के जातकों के लिए सब कुछ सही ट्रैक पर लाएगा। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलना चाहते थे उन्हें लाभ मिलेगा। कहीं से अच्छा ऑफर मिलने की संभावना है। अगले 88 दिन बस धैर्य रखकर अपना काम मेहनत से करते जाएं। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। वहीं पर्सनल लाइफ में भी सब सही होगा।
मकर राशि
मकर राशि वालों की जिंदगी में अगले 88 दिन काफी लकी साबित होने वाले हैं। नौकरी में अगर अप्स एंड डाउन की स्थिति रही है तो अब सब सही होता नजर आएगा। जो भी चुनौतियां रही हैं उसमें कमी आएगी। अपना टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। सीनियर्स से फुल सपोर्ट मिलने वाला है। नौकरी में अपने काम की वजह से पहचान मिलेगी। वहीं कहीं से कुछ अच्छा ऑफर मिल सकता है। जिनका अपना खुद का बिजनेस है उन्हें भी कई लाभ मिलेंगे। इस दौरान किसी से मुलाकात हो सकती है जो बिजनेस एक्सपेंड करने में मदद भी कर सकते हैं।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों को अगले 88 दिन के अंदर कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। इस दौरान राहत की सांस लेने का भी मौका मिलेगा। लगातार की जा रही भागदौड़ और मेहनत का फल अब शनि देते नजर आएंगे। कई मामलों में भाग्य का साथ मिलेगा। शनि की साढ़ेसाती के चलते मुश्किलें कम तो नहीं होंगी लेकिन कुछ चीजें धीरे-धीरे सही होती नजर आएंगी। नौकरी से जुड़े किसी मामले में प्रेशर कम होगा। अगर बीते कुछ महीने से कोई काम अटकता आया है तो उसे रफ्तार मिलेगी। जो लोग बिजनेसे से जुड़े हैं उन्हें भी शनि के सपोर्ट से ग्रोथ मिलेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र