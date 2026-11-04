अगले 210 दिन तक 4 राशियों पर खुशियों की बौछार, शनि गोचर का कमाल
Transit Saturn Rashifal Shani Gochar 210 days : आने वाले 210 दिन में न्याय के देवता शनि की चाल से कुछ राशियों को बंपर रिजल्ट मिल सकते हैं। पंडित जी से जानें शनि किन राशियों को मालामाल बनाने वाले हैं -
Transit Saturn Rashifal Shani Gochar 210 days, शनि का राशिफल : न्याय के देवता का राशि परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। शनि की बदलती चाल से सभी 12 राशियों पर इफेक्ट पड़ता है। इस वक्त शनि ग्रह मीन राशि में बैठे हुए हैं, जो अगले साल मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में जाने से पहले शनि अपनी चाल में चार बार बदलाव करेंगे। इस समय शनि वक्री हैं, जो दिसंबर के महीने में मार्गी हो जाएंगे। फिर फरवरी 2027 में शनि का नक्षत्र गोचर होगा। इसके बाद मार्च 2027 में शनि अस्त हो जाएंगे। फिर मई 2027 में शनि उदय हो जाएंगे। दृक पंचांग के अनुसार, 2 जून 2027 के दिन तक शनि का राशि गोचर मीन राशि में होगा, जिसके स्वामी गुरु हैं। ऐसे में आने वाले 210 दिन में शनि की चाल से कुछ राशियों को पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं मीन राशि के शनि अगले 210 दिन किन राशियों को बंपर लाभ देने वाले हैं -
अगले 210 दिन तक 4 राशियों पर खुशियों की बौछार, शनि गोचर का कमाल
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मेष राशि में जाने से पहले शनि का गोचर 4 राशियों के लिए लाभदायक माना जा रहा है।
1- मिथुन राशि के लिए आने वाले 210 दिन कैसे रहेंगे?
शनि की चाल से आने वाले 210 दिन मिथुन राशि के लिए लाभदायक परिणाम ला सकते हैं। समाज में आपकी पद- प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुपए-पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी। धन संपत्ति में वृद्धि होने की भी संभावना है।
2- तुला राशि के लिए आने वाले 210 दिन कैसे रहेंगे?
शनि की चाल से आने वाले 210 दिन तुला राशि के लिए शुभ परिणाम ला सकते हैं। घर-परिवार और पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। सेहत से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है।
3- मकर राशि के लिए आने वाले 210 दिन कैसे रहेंगे?
शनि की चाल से आने वाले 210 दिन मकर राशि के लिए पॉजिटिव परिणाम ला सकते हैं। व्यापारिक मुद्दों में आपको लाभ मिलेगा। आपके रुके हुए काम बन सकते हैं।
4- कन्या राशि के लिए आने वाले 210 दिन कैसे रहेंगे?
शनि की चाल से आने वाले 210 दिन कन्या राशि के लोग आंशिक लाभ पा सकते हैं। मेहनत का असर दिखेगा। कारोबारी के लिए समय शुभ माना जा रहा है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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