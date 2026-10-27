अगले 104 दिन 5 राशियों के लिए वरदान, शनि गोचर से महालाभ
SATURN Transit Rashifal Shani Horoscope 2026 : शनि की बदलती स्थिति का हर एक राशि पर गहरा असर पड़ता है। अगले 104 दिन तक शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे जानें इसका लाभ किन-किन राशियों को मिलेगा?
Transit SATURN Rashifal Shani Ka Rashifal 2026 : न्याय और कर्मदेवता कहे जाने वाले शनि ने अक्टूबर में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना शुरू किया है। शनि 9 अक्टूबर को इस नक्षत्र में आए हैं और अगले 104 दिन यहीं रहने वाले हैं। अगले 8 फरवरी 2027 तक शनि इसी नक्षत्र में गोचर करते रहेंगे। वहीं शनि की करेंट स्थिति के बारे में बात करें तो अभी वो वक्री अवस्था में हैं। मीन राशि में शनि उलटी चाल चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाने से शनि कई राशियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। पंडित नरेंद उपाध्याय जी के अनुसार शनि की बदली हुई स्थिति से कुल 5 राशियों को लाभ मिलने वाला है। आइए जानते हैं कि ये 5 राशियां कौन सी हैं?
शनि नक्षत्र परिवर्तन से 5 राशियों को मिलेगा लाभ-
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए आज से अगले 104 दिन बहुत ही खास होंगे। जो काम बार-बार फंसते आए हैं उसमें रफ्तार आएगी। सारे काम बनते जाएंगे। नौकरी और बिजनेस में भी इस राशि के लोगों को फायदे मिलेंगे। अब तक स्थिति अगर उलझी हुई रही है तो स्थिति आगे चलकर सही हो जाएगी। काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा लेकिन धैर्य के साथ चीजें संभाल लेंगे तो सब आसान होता जाएगा।
मिथुन राशि
शनि की बदलती स्थिति से मिथुन राशि वालों को भी फायदा होगा। पर्सनल लाइफ में सारी दिक्कत खत्म होती नजर आएगी। वहीं प्रोफेशनल तरीके से भी चीजें सुलझेंगी। अटके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होते जाएंगे। इस बीच बस कोई बड़ा इन्वेस्टमें ना करें।
तुला राशि
अगले 104 दिन में तुला राशि वालों की दिक्कत पूरी तरह से खत्म होती दिखेगी। जो लोग नौकरी बदलना चाह रहे थे उन्हें अच्छा मौका मिल सकता है। कुछ के लिए प्रमोशन के चांस भी बन सकते हैं। काम में सीनियर्स पूरा सपोर्ट करेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ने से काम के प्रति और जिम्मेदारी महसूस होगी। एक तरह से करियर में ग्रोथ ही होती जाएगी। वहीं आर्थिक मजबूती मिलने से चीजें सही होंगी।
मकर राशि
शनि के नक्षत्र बदलने से मकर राशि वालों को फायदा ही फायदा होगा। नौकरी कर रहे लोगों को सीनियर्स से तारीफ मिल सकती है। अपना बिजनेस चला रहे लोगों को भी शनि की बदलती स्थिति के चलते कई फायदे हो सकते हैं। पैसों की स्थिति काफी हद तक मजबूत होगी। कमाई के कई रास्ते बनेंगे। पुराने रास्ते से भी पैसों का फायदा होगा।
कुंभ राशि
शनि के नक्षत्र परिवर्तन से कुंभ राशि की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। अगले 104 दिन के अंदर अंदर कुंभ राशि वालों को अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव शिफ्ट जरूर दिखेगा। कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का आखिरी चरण चल रहा है लेकिन दिक्कतें अभी भी आती रहेंगी। शनि का प्रभाव अगले कुछ महीने तक दिखेगा। हालांकि आने वाले समय में स्थिति धीरे-धीरे सही होती जाएगी। नौकरी कर रहे लोगों को कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होगी तो मन में राहत होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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