अगले 93 दिन 4 राशियों के कंट्रोल में सब कुछ, शनि गोचर से महालाभ
Saturn Gochar Shani Rashifal 2026 : शनि आज से अगले 93 दिन के लिए एक ही नक्षत्र में रहने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इस बदलाव से कुल 4 राशियों को खूब लाभ मिलेगा।
Transit Saturn Rashifal Shani Gochar 2026 शनि राशिफल : शनि की बदलती चाल से होने वाले असर को नजरअंदाज कर पाना मुश्किल है। इस ग्रह से जुड़ा हर छोटा बड़ा गोचर काफी अहम होता है। बीते महीने से शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान हैं और अगले 93 दिन तक इसी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। न्याय और कर्मफल देवता शनि अभी उलटी चाल भी चल रहे हैं तो ऐसे में उनकी स्थिति में हल्का सा परिवर्तन भी बड़ा इम्पेक्ट डालता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शनि के नक्षत्र परिवर्तन का असर 4 राशियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इस बदलाव से चार राशियों को सारे काम अब बनते नजर आएंगे। कुल मिलाकर इन राशियों के कंट्रोल में अब सब कुछ होगा। जानिए आखिर ये 4 राशियां कौन सी हैं?
शनि गोचर से इन 4 राशियों को होगा फायदा-
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों को अगर अब तक अपनी जॉब में सब कुछ गलत ही लगता आया है तो अब स्थिति सुधरेगी। प्रेशर कम होगा। जो भी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल थी वो सही होगी। अगर कोई काम अटका रहा है और उससे मन की शांति भी भंग हुई है तो अब वो भी सही ट्रैक पर लौटता नजर आएगा। नौकरी से लेकर बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी।
तुला राशि
शनि की बदली चाल का लाभ तुला राशि वाले भी खूब उठाने वाले हैं। नौकरी में आगे बढ़ने के कई रास्ते मिलेंगे। ऑफिस में सीनियर पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। काम निखरकर सामने आएगा। नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है और ऐसे में करियर में अच्छी खासी ग्रोथ की शुरुआत होने लगेगी। कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है। इस बीच आर्थिक स्थिति भी काफी हद तक सही होने वाली है।
मकर राशि
मकर राशि वालों को अगले कुछ समय के लिए भाग्य का साथ मिलता दिखेगा। अगर जॉब में कोई परेशानी आती रही है तो उसमें राहत मिलेगी। वहीं सीनियर लोग भी अब आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे। शनि की एनर्जी से बिजनेस से जुड़े लोगों को भी लाभ मिलेगा। बिजनेस आगे बढ़ सकता है और साथ ही इनकम के सोर्स भी बढ़ते दिखेंगे।
कुंभ राशि
इस राशि को शनि के नक्षत्र परिवर्तन से सकारात्मक बदलाव देखने को मिलने वाला है। हर तरह से आने वाली बाधाएं काफी हद तक अब कम होती दिखेंगी। शनि की साढ़ेसाती के आखिरी चरण के चलते मुश्किलें कम तो नहीं होंगी लेकिन काफी हद तक सब कंट्रोल में आने लगेगा। अगर लंबे समय से नौकरी में बदलाव की इच्छा रही है तो अब उसमें भी अच्छे मौके मिलने शुरू हो सकते हैं। नौकरी के अलावा बिजनेस से जुड़े लोगों को भी इस बदलाव से लाभ मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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