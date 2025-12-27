Hindustan Hindi News
Shani Rashifal, शनि राशिफल 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर शनि का असर

संक्षेप:

Transit Saturn Horoscope Shani Rashifal: 2026 का शनि गोचर  जीवन में कर्म, अनुशासन, धैर्य और न्याय से जुड़े गहरे परिवर्तन लेकर आने वाला है। शनि का प्रभाव जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। जानें राशि अनुसार शनि का प्रभाव-

Dec 27, 2025 04:10 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Transit Saturn Horoscope Shani Rashifal 2026: 29 मार्च 2025 को कर्म और अनुशासन के ग्रह शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और जून 2027 तक मीन राशि में ही रहेंगे। 29 मार्च 2025 से कुंभ राशि, मीन राशि एवं मेष राशि को शनि की साढ़ेसाती और सिंह राशि को अष्टम ढैय्या और धनु राशि पर चतुर्थ शनि की ढैय्या चल रही है। इस प्रकार शनि का वर्ष 2026 में कोई भी राशि परिवर्तन नहीं होगा। वर्ष 2026 में शनि मीन राशि में ही रहेंगे और साल की शुरुआत में मार्गी रहेंगे। फिर 27 जुलाई 2026 से वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर 2026 को फिर से मार्गी हो जाएंगे, जिससे करीब 4 महीने से कुछ ज्यादा समय तक शनि देव वक्री रहेंगे,और साल के बाकी समय शनि मीन राशि में मार्गी होकर गोचर करेंगे।

शनि गोचर का अर्थ है जब शनि देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इसका प्रभाव व्यक्ति के करियर, स्वास्थ्य, धन, पारिवारिक जीवन और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। शनि विलंब और चुनौतियां देते हैं, लेकिन साथ ही स्थिरता और न्याय भी प्रदान करते हैं। शनि लगभग ढाई वर्ष एक ही राशि में रहते हैं, इसलिए उनका प्रभाव लॉन्ग टर्म होता है। शनि की धीमी चाल के कारण उनका गोचर हर व्यक्ति के जीवन पर गहरा और देर तक असर डालता है। पंडित उमेश चंद्र पंत से जानें 12 राशियों पर कैसा रहेगा 2026 में शनि का प्रभाव-

शनि राशिफल 2026: मेष से मीन तक सभी 12 राशियों पर शनि का असर

मेष राशि

शनि गोचर 2026 के प्रभाव के अनुसार, शनि गोचर मेष राशि वालों के लिए बारहवें भाव में रहेगा। यह समय खर्चों में वृद्धि, विदेश यात्रा, एकांत प्रवृत्ति और आत्ममंथन का संकेत देता है। करियर में परदे के पीछे मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका फल धीरे-धीरे मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता आवश्यक रहेगी, विशेष रूप से नींद और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं उभर सकती हैं। यह वर्ष आध्यात्मिक विकास और पुराने कर्मों के शोधन का अवसर भी प्रदान करेगा। धैर्य और संयम से काम लेने पर शनि सकारात्मक परिणाम देंगे।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि एकादश भाव में गोचर करेगा। यह समय आय में स्थिरता, पुराने प्रयासों का फल और सामाजिक दायरे के विस्तार का है। करियर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन परिश्रम का प्रतिफल भी मिलेगा। मित्रों और नेटवर्क के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। हालांकि रिश्तों में अपेक्षाओं को संतुलित रखना आवश्यक होगा। शनि आपको लक्ष्य के प्रति गंभीर बनाकर दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाएगा।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए शनि गोचर दशम भाव में रहेगा। यह वर्ष करियर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कार्यक्षेत्र में दबाव और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन यही समय आपकी पहचान और प्रतिष्ठा भी बनाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंधों में सावधानी रखें। आलस्य से बचना आवश्यक है। शनि आपको कर्मशील बनाकर स्थायी सफलता की नींव रखने का अवसर देंगे।

कर्क राशि

शनि गोचर 2026 अनुसार, कर्क राशि वालों के लिए शनि नवम भाव में रहेगा। यह गोचर भाग्य, धर्म और गुरु से जुड़े मामलों में परिवर्तन लाएगा। भाग्य का साथ देर से मिलेगा, लेकिन मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। पंडित उमेश चंद्र पंत जी बताते हैं कि उच्च शिक्षा, शोध और आध्यात्मिक यात्रा के योग बन सकते हैं। पिता या गुरु से संबंधित जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। धैर्यपूर्वक किए गए कर्म भविष्य में शुभ फल देंगे।

सिंह राशि

शनि गोचर 2026 की स्थिति को देखते हुए, सिंह राशि के जातकों के लिए शनि अष्टम भाव में गोचर करेगा। यह समय परिवर्तन, आत्मसंयम और गहन अनुभवों का है। अचानक उतार-चढ़ाव, मानसिक दबाव और स्वास्थ्य में सावधानी की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यह गोचर आपको भीतर से मजबूत बनाएगा। गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहें और जोखिम भरे निर्णयों से बचें। शनि आपको जीवन की गहराई समझाने का कार्य करेंगे।

कन्या राशि

कन्या राशि के लिए शनि सप्तम भाव में रहेगा। यह गोचर वैवाहिक जीवन और साझेदारी में परीक्षा का समय है। रिश्तों में जिम्मेदारी और परिपक्वता की आवश्यकता होगी। सिंगल लोगों के लिए विवाह में विलंब संभव है, लेकिन स्थायित्व मिलेगा। व्यवसायिक साझेदारी में नियम और अनुशासन अत्यंत आवश्यक रहेगा। शनि संतुलन सिखाकर रिश्तों को मजबूत करेंगे।

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए शनि षष्ठम भाव में रहेगा। यह गोचर शत्रुओं पर विजय, रोगों से राहत और कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा जीतने का संकेत देता है। परिश्रम बढ़ेगा, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। कानूनी मामलों में सावधानी रखें। अनुशासित जीवनशैली अपनाने से शनि शुभ फल प्रदान करेंगे।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के लिए शनि पंचम भाव में गोचर करेगा। यह समय शिक्षा, संतान और रचनात्मकता से जुड़ा रहेगा। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। संतान संबंधी चिंताएं संभव हैं। प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी। शनि आपको भावनाओं पर नियंत्रण सिखाकर मेच्योर निर्णय लेने की क्षमता देंगे।

धनु राशि

शनि गोचर 2026 के संकेतों के आधार पर, धनु राशि वालों के लिए शनि चतुर्थ भाव में रहेगा। यह गोचर पारिवारिक जिम्मेदारियों, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़ा है। घर-परिवार में दबाव महसूस हो सकता है। वाहन या संपत्ति से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। धैर्य से काम लेने पर स्थिरता प्राप्त होगी।

मकर राशि

मकर राशि के लिए शनि तृतीय भाव में रहेगा। यह समय साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। भाई-बहनों से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी बढ़ेगी। संचार और लेखन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। शनि आपको अपने प्रयासों के बल पर आगे बढ़ने की शक्ति देंगे।

कुंभ राशि

शनि गोचर 2026 के चलते, कुंभ राशि वालों के लिए शनि द्वितीय भाव में गोचर करेगा। यह समय धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों से जुड़ा रहेगा। आर्थिक मामलों में अनुशासन जरूरी होगा। वाणी में कठोरता से बचें। दीर्घकालिक निवेश और बचत से लाभ मिलेगा। शनि आपको वित्तीय स्थिरता की ओर ले जाएंगे।

मीन राशि

शनि गोचर 2026 की चाल के अनुसार, मीन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर लग्न भाव में रहेगा। यह गोचर आत्मविश्लेषण, जिम्मेदारी और जीवन की दिशा बदलने वाला है। शारीरिक और मानसिक थकान संभव है, लेकिन यह समय आत्मनिर्माण का है। धैर्यपूर्वक किए गए प्रयास आपको नई पहचान देंगे। शनि आपको मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएंगे।

