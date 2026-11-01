241 दिन तक शनि पलटेंगे बाजी, 3 राशियों को पैसों का लाभ
Transit Saturn Direct Horoscope 2026 : शनि 11 दिसंबर को मार्गी होने के बाद कुल 3 राशियों की जिंदगी बदलने वाले हैं। इन तीनों राशियों को 241 दिन तक शनि धन, करियर और रिश्तों में लाभ पहुंचाएंगे।
Transit Saturn Rashifal Shani Margi Saturn Direct 2026 : न्याय और कर्मों के देवता माने जाने वाले शनि जब भी अपनी चाल बदलते हैं तो इसका असर बहुत गहरा होता है। शनि इस वक्त वक्री हैं। 11 दिसंबर को शनि वक्री से मार्गी अवस्था में आएंगे। मतलब शनि अभी टेढ़ी चाल रहे हैं लेकिन आज से 41 दिन बाद शनि सीधी चाल में चलने लगेंगे। बीते 27 जुलाई से ही शनि टेढ़ी चाल में आगे बढ़ रहे हैं और ये एक्टिविटी मीन राशि में हो रही है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार शनि जैसे ही सीधी चाल में आएंगे तो कुल 3 राशियों को लाभ ही लाभ देने वाले हैं। शनि दिसंबर 2026 से लेकर अगस्त 2027 तक कुल 241 दिन तक सीधी चाल में रहेंगे। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आखिर शनि मार्गी होने के बाद किन 3 राशियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं?
सीधी चाल चलते हुए 241 दिन तक शनि इन तीन राशियों को देंगे लाभ:
पंडित जी के अनुसार शनि वक्री से मार्गी होने के बाद वृषभ राशि, मकर राशि और तुला राशि वालों को खूब लाभ देने वाले हैं। इन तीनों राशियों की जिंदगी में एक के बाद एक पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जानें इन राशियों पर शनि किस तरह से अपनी कृपा बरसाने वाले हैं?
वृषभ राशि पर शनि मार्गी का असर कैसा होगा?
शनि के मार्गी होते ही वृषभ राशि वालों को करियर के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। पढ़ाई लिखाई में बच्चों का खूब मन लगने वाला है। वहीं इस बीच टैवल का प्लान भी बनेगा जोकि आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा। अचानक से धन लाभ की स्थिति बनेगी। ऐसे में कोई अटका हुआ काम जो परेशान कर रहा था उसमें तेजी आएगी।
मकर राशि पर शनि मार्गी का असर कैसा होगा?
शनि की दयादृष्टि मकर राशि वालों पर खूब पड़ने वाले हैं। 11 दिसंबर से इस राशि के जातकों को पॉजिटिविटी महसूस होने लगेगी। अगर आपकी राशि मकर है तो आने वाला समय आपका है। अच्छे दिन आने शुरू होने वाले हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों की कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है। वहीं अपनों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। अभी तक जिन कामों को पूरा होने के सपने सजाए जा रहे हैं वो धीरे-धीरे शनि की मेहरबानी से पूरे होते जाएंगे। इस दौरान पैसों की मजबूती से मन सुकून से भरा रहेगा।
तुला राशि पर शनि मार्गी का असर कैसा होगा?
तुला राशि वालों पर भी शनि मार्गी होने के बाद अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में सब पॉजिटिव होता जाएगा। मां की हेल्थ सुधरेगी और घरवालों के साथ अच्छा समय भी बीतेगा। इस दौरान काम में भी खूब मन लगेगा और आगे चलकर यही अच्छी ग्रोथ का बेस भी बनेगा। बेफिजूल के खर्चे कम होंगे। धीरे-धीरे पैसों की स्थिति सही होती जाएगी। कुल मिलाकर शनि तुला राशि वालों की जिंदगी पटरी पर वापस ले आएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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