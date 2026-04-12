राहु-केतु की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य
Transit Rahu Rashifal Ketu Horoscope 2026, राहु-केतु का गोचर राशिफल : इस समय कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं और सिंह राशि में केतु का गोचर हो रहा है। केतु और राहु हमेशा उलटी चाल में ही गोचर करते हैं, जो जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है।
Transit Rahu Rashifal Ketu Horoscope 2026, राहु और केतु का गोचर 2026 : राहु और केतु का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों ही ग्रहों को मायावी और छाया ग्रह के तौर पर देखा जाता है। राहु और केतु का गोचर होने से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं और सिंह राशि में केतु का गोचर हो रहा है। केतु और राहु हमेशा उलटी चाल में ही गोचर करते हैं। राहु और केतु का गोचर जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। वहीं, सिंह राशि में केतु बैठे हुए हैं। राहु और केतु की चाल का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं मायावी ग्रह राहु और केतु की चाल किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है-
राहु-केतु की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य
मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा राहु और केतु का गोचर?
मायावी ग्रह राहु और केतु की चाल से मेष राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिल सकता है। करियर में आपके काम की तारीफ होगी और आपका मान-सम्मान भी खूब बढ़ेगा। इस दौरान आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। घर-परिवार की सुख शांति भी बनी रहेगी। व्यापारियों को पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिलेगा।
धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा राहु और केतु का गोचर?
धनु राशि वालों के लिए मायावी ग्रह राहु और केतु की चाल बेहद ही फायदेमंद मानी जा रही है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से बेहतर होगी। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। लाइफ पार्टनर का फुल सपोर्ट मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। धन आगमन के योग बन रहे हैं।
तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा राहु और केतु का गोचर?
मायावी ग्रह राहु और केतु की चाल से तुला राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिल सकते हैं। काम पर आपका फोकस बना रहेगा। काफी प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। धार्मिक चीजों में मन लगेगा। अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें और काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर रखें। इस दौरान आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा