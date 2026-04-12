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राहु-केतु की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य

Apr 12, 2026 12:30 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Transit Rahu Rashifal Ketu Horoscope 2026, राहु-केतु का गोचर राशिफल : इस समय कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं और सिंह राशि में केतु का गोचर हो रहा है। केतु और राहु हमेशा उलटी चाल में ही गोचर करते हैं, जो जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है।

राहु-केतु की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य

Transit Rahu Rashifal Ketu Horoscope 2026, राहु और केतु का गोचर 2026 : राहु और केतु का गोचर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों ही ग्रहों को मायावी और छाया ग्रह के तौर पर देखा जाता है। राहु और केतु का गोचर होने से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय कुंभ राशि में राहु बैठे हुए हैं और सिंह राशि में केतु का गोचर हो रहा है। केतु और राहु हमेशा उलटी चाल में ही गोचर करते हैं। राहु और केतु का गोचर जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। वहीं, सिंह राशि में केतु बैठे हुए हैं। राहु और केतु की चाल का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं मायावी ग्रह राहु और केतु की चाल किन राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है-

राहु-केतु की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों का चमकेगा भाग्य

मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा राहु और केतु का गोचर?

मायावी ग्रह राहु और केतु की चाल से मेष राशि के जातकों को भाग्य का साथ मिल सकता है। करियर में आपके काम की तारीफ होगी और आपका मान-सम्मान भी खूब बढ़ेगा। इस दौरान आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। घर-परिवार की सुख शांति भी बनी रहेगी। व्यापारियों को पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिलेगा।

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धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा राहु और केतु का गोचर?

धनु राशि वालों के लिए मायावी ग्रह राहु और केतु की चाल बेहद ही फायदेमंद मानी जा रही है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से बेहतर होगी। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। लाइफ पार्टनर का फुल सपोर्ट मिलेगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। धन आगमन के योग बन रहे हैं।

तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा राहु और केतु का गोचर?

मायावी ग्रह राहु और केतु की चाल से तुला राशि के लोगों को शुभ परिणाम मिल सकते हैं। काम पर आपका फोकस बना रहेगा। काफी प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। धार्मिक चीजों में मन लगेगा। अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें और काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाकर रखें। इस दौरान आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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