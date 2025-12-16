Hindustan Hindi News
सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल, चंद्र गोचर मचाएगा धमाल, जनवरी से इन 3 राशियों का जीवन राजा के समान

संक्षेप:

Dec 16, 2025 05:13 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Transit of Sun Rashifal Venus Horoscope Mercury Moon Transit Mars in 2026: नए साल की शुरुआत होने में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। आने वाला साल अपने साथ कुछ नए बदलाव भी लेकर आएगा। साल 2026 में कई ग्रहों का गोचर होगा। यही नहीं ग्रह राशि परिवर्तन के साथ-साथ नक्षत्र परिवर्तन, अस्त, उदय, वक्री और मार्गी भी होते रहेंगे। जनवरी के महीने में कई बड़े ग्रहों का गोचर होने जा रहा है। जनवरी के महीने में सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध, मंगल का राशि परिवर्तन होगा। ऐसे में नए साल के पहले महीने में 5 बड़े ग्रहों की चाल बदलने से कुछ राशियों पर पॉजिटिव तो कुछ राशियों पर नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं ग्रहों की चाल से जनवरी का महीना किन राशियों के लिए लकी साबित होने वाला है।

मिथुन राशि

जनवरी के महीने में सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध, मंगल का राशि परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों को लाभ दिला सकता है।

नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्तियों को शुभ समाचार मिल सकता है।

व्यापार में भी स्थिति अच्छी नजर आ रही है।

सकारात्मक और रचनात्मक ऊर्जा का संचार होगा।

जीवनसाथी का भी भरपूर साथ मिलेगा।

सुख-शांति बनी रहेगी।

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध, मंगल का राशि परिवर्तन शुभ रहने वाला है।

इस राशि के लोगों के लिए धन लाभ के योग बनते दिख रहे हैं।

बिजनेस में नए मुकाम हासिल कर सकते हैं।

घर, भूमि या वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए फलदायी रहेगा।

कहीं भी पैसा निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए सूर्य, चंद्र, शुक्र, बुध, मंगल का राशि परिवर्तन बेहद खास रहने वाला है।

कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है।

परिवार में सुख और शांति का माहौल रहेगा।

अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और फालतू के खर्चों से बचें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

