10 दिन बाद से बदलेंगे मेष समेत इन राशियों के दिन, जब शनि के नक्षत्र में होगा सूर्य गोचर
Transit of Sun Rashifal Surya Gochar 2026: इस समय सूर्य कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान हैं, जो लगभग 10 दिनों के बाद अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। सूर्य के गोचर करते ही कुछ राशियों के दिन बदल सकते हैं।
Transit of Sun Rashifal Surya Gochar 2026, सूर्य गोचर: सूर्य देव सभी ग्रहों में राजा की भूमिका निभाते हैं। सूर्य का गोचर समय-समय पर होता रहता है। सूर्य आत्मा, कॉन्फिडेंस, और मान-सम्मान के कारक माने जाते हैं। सूर्य के गोचर का असर मेष राशि से लेकर मीन राशि पर देखने को मिलता है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जिनकी चाल कुछ राशियों के लिए लाभदायक मानी जाती है। वहीं, कुछ राशियों के लिए सूर्य की चाल दिक्कतें भी पैदा कर सकती है। इस समय सूर्य कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में विराजमान हैं, जो लगभग 10 दिनों के बाद अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, सूर्य का गोचर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होने जा रहा है। ये शनि का नक्षत्र माना जाता है, जिसमें 18 मार्च के दिन सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। इस नक्षत्र में सूर्य 31 मार्च तक रहने वाले हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर कुछ राशियों के लिए लाभकरी रिजल्ट्स लेकर आ रहा है-
10 दिन बाद से बदलेंगे मेष समेत इन राशियों के दिन, जब शनि के नक्षत्र में होगा सूर्य गोचर
वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है। जीवन में सुख ही सुख नजर आएगा। अपने करियर में आप हर टार्गेट को पूरा करने में सफल रहेंगे। आपने जहां से नहीं भी सोचा होगा, वहां से भी धन का आगमन होगा। वहीं, अपनी और मां की सेहत का ख्याल रखें। लाइफ में रोमांस भी रहेगा।
मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
मेष राशि के जातकों के लिए शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर फलदायक माना जा रहा है। बिजनेस कर रहे लोगों को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए शुभ समय माना जा रहा है। परिवार में धन-धान्य बना रहेगा। वहीं, यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं। अपने जीवनसाथी का ख्याल रखें।
तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर कैसा रहेगा?
शनि के नक्षत्र में सूर्य का गोचर तुला राशि वालों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। आपको किए गए निवेश से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस में की गई प्लानिंग कोई अच्छा इन्वेस्टर अट्रैक्ट कर सकती है। किस्मत आपका पूरा साथ देगी। वहीं, परिवार में भी शांति रहेगी। सेहत भी दुरुस्त रहने वाली है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा