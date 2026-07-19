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कुंभ राशि के राहु देंगे बंपर प्रॉफिट, 3 राशियों को अचानक मिलेगा लाभ

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Transit of Rahu Rashifal Rahu Gochar : राहु की चाल कुछ राशियों के लिए काफी शुभ मानी जा रही है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं राहु का नक्षत्र और राशि गोचर किन राशियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है-

कुंभ राशि के राहु देंगे बंपर प्रॉफिट, 3 राशियों को अचानक मिलेगा लाभ

Transit of Rahu Rashifal Rahu Gochar, राहु राशिफल 2026 : राहु को रहस्यमयी ग्रह के तौर पर देखा जाता है। राहु की चाल बदलने पर मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय राहु कुंभ राशि में विराजमान हैं। राहु ग्रह स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में बैठे हुए हैं। कुछ ही दिनों में राहु मंगल के नक्षत्र में एंटर करने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 2 अगस्त 2026 के दिन मायावी ग्रह राहु का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में होगा। वहीं, 5 दिसंबर 2026 तक राहु का गोचर शनि की कुंभ राशि में ही होगा। राहु की चाल कुछ राशियों के लिए काफी शुभ मानी जा रही है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं राहु का नक्षत्र और राशि गोचर किन राशियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है-

कुंभ राशि के राहु देंगे बंपर प्रॉफिट, 3 राशियों को अचानक मिलेगा लाभ

मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर किन राशियों के लिए लाभ लेकर आएगा?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में राहु के गोचर करने से धनु राशि, मेष राशि और कन्या राशि के जातकों को लाभ हो सकता है।

कुंभ राशि में राहु के विराजमान रहने से किन राशियों को फायदा होगा?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शनि की कुंभ राशि में मायावी ग्रह राहु के गोचर करने से तीन राशियों को लाभ हो सकता है। मेष राशि के एकादश भाव, कन्या राशि के षष्ठ भाव और धनु राशि के तृतीय भाव में राहु के गोचर करने से लाभ होगा।

ज्योतिष गणना के अनुसार, राहु के शुभ प्रभाव से अचानक धन लाभ होने की संभावना है। करियर में आपका दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत रंग लाएगी। आपको नए अवसरों के लिए तैयार रहना होगा। आपको आपके योगदान के लिए पहचाना जाएगा। जीवन में तालमेल बिठाना सीखना होगा। बिजनेस कर रहे हैं लोगों के लिए शुभ योग बन रहे हैं। आप जितने अधिक मल्टी-टास्किंग होंगे, आपको उतने ही अधिक अवसर मिलेंगे। आपको वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। आप ऊर्जा से भरपूर रहने वाले हैं।

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राहु के गोचर के दौरान क्या उपाय करना चाहिए?

राहु के गोचर के दौरान नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए आपको विधिवत माता दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। दुर्गा चालीसा का पाठ करना भी शुभ रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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