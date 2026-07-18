चंद्र, मंगल गोचर करेगा कमाल, आज से इन 3 राशियों का दिन किसी वरदान से कम नहीं
Transit of Moon Rashifal Mars Mangal Chandra gochar: चंद्रमा के गोचर करते ही चंद्र और मंगल ग्रह के बीच नवपंचम योग का निर्माण होगा। पंडित जी से जानें चंद्र और मंगल के नवपंचम योग से किन राशियों को फायदा होगा-
Transit of Moon Rashifal Mars : ज्योतिष की दृष्टि से चंद्र और मंगल ग्रह का गोचर बेहद खास माना जाता है। चंद्रमा मन के कारक हैं और मंगल ग्रह ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। इस समय मंगल वृषभ राशि में विराजमान हैं। कुछ ही घंटों में चंद्रमा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 18 जुलाई 2026 के दिन रात में 11 बजकर 58 मिनट पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में चंद्रमा 21 जुलाई तक विराजमान रहने वाले हैं। चंद्रमा के गोचर करते ही चंद्र और मंगल ग्रह के बीच नवपंचम योग का निर्माण होगा। नवपंचम योग का निर्माण तब होता है जब दो ग्रह एक दूसरे से पांचवें और नौवें घर में स्थित होते हैं। नवपंचम योग बनने से कुछ राशियों का अच्छा समय शुरू हो सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं चंद्र और मंगल के नवपंचम योग से किन राशियों को फायदा हो सकता है -
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कन्या राशि में जब चंद्रमा जाएंगे, तो मंगल से पांचवें और चंद्रमा से मंगल नौवें भाव में जाएंगे। इसे नवपंचम योग कहते हैं। यह योग जो लाभकारी होगा विशेष रूप से वो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए लाभप्रद होगा।
चंद्र, मंगल गोचर करेगा कमाल, आज से इन 3 राशियों का दिन किसी वरदान से कम नहीं
कर्क राशि के जातकों के लिए नवपंचम योग कैसा रहेगा?
नवपंचम योग के निर्माण होने से कर्क राशि के जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में सफलता मिलने के साथ दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवपंचम योग कैसा रहेगा?
नवपंचम योग के निर्माण होने से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय शानदार माना जा रहा है। दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है। न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।
मीन राशि के जातकों के लिए नवपंचम योग कैसा रहेगा?
नवपंचम योग के निर्माण होने से मीन राशि के जातकों के लिए समय फायदेमंद साबित हो सकता है। जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेगी। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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