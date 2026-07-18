Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चंद्र, मंगल गोचर करेगा कमाल, आज से इन 3 राशियों का दिन किसी वरदान से कम नहीं

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Transit of Moon Rashifal Mars Mangal Chandra gochar: चंद्रमा के गोचर करते ही चंद्र और मंगल ग्रह के बीच नवपंचम योग का निर्माण होगा। पंडित जी से जानें चंद्र और मंगल के नवपंचम योग से किन राशियों को फायदा होगा-  

चंद्र, मंगल गोचर करेगा कमाल, आज से इन 3 राशियों का दिन किसी वरदान से कम नहीं

Transit of Moon Rashifal Mars : ज्योतिष की दृष्टि से चंद्र और मंगल ग्रह का गोचर बेहद खास माना जाता है। चंद्रमा मन के कारक हैं और मंगल ग्रह ग्रहों के सेनापति माने जाते हैं। इस समय मंगल वृषभ राशि में विराजमान हैं। कुछ ही घंटों में चंद्रमा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 18 जुलाई 2026 के दिन रात में 11 बजकर 58 मिनट पर चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में चंद्रमा 21 जुलाई तक विराजमान रहने वाले हैं। चंद्रमा के गोचर करते ही चंद्र और मंगल ग्रह के बीच नवपंचम योग का निर्माण होगा। नवपंचम योग का निर्माण तब होता है जब दो ग्रह एक दूसरे से पांचवें और नौवें घर में स्थित होते हैं। नवपंचम योग बनने से कुछ राशियों का अच्छा समय शुरू हो सकता है। आइए पंडित जी से जानते हैं चंद्र और मंगल के नवपंचम योग से किन राशियों को फायदा हो सकता है -

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कन्या राशि में जब चंद्रमा जाएंगे, तो मंगल से पांचवें और चंद्रमा से मंगल नौवें भाव में जाएंगे। इसे नवपंचम योग कहते हैं। यह योग जो लाभकारी होगा विशेष रूप से वो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लिए लाभप्रद होगा।

चंद्र, मंगल गोचर करेगा कमाल, आज से इन 3 राशियों का दिन किसी वरदान से कम नहीं

कर्क राशि के जातकों के लिए नवपंचम योग कैसा रहेगा?

नवपंचम योग के निर्माण होने से कर्क राशि के जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में सफलता मिलने के साथ दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं।

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवपंचम योग कैसा रहेगा?

नवपंचम योग के निर्माण होने से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय शानदार माना जा रहा है। दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है। न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:कल से इन 4 राशियों के लाभकारी दिन शुरू, शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर से होगा लाभ
ये भी पढ़ें:राशिफल 19 जुलाई: कल इन 5 राशियों के जीवन में रहेगा आनंद ही आनंद

मीन राशि के जातकों के लिए नवपंचम योग कैसा रहेगा?

नवपंचम योग के निर्माण होने से मीन राशि के जातकों के लिए समय फायदेमंद साबित हो सकता है। जीवन में चल रही परेशानियां कम होने लगेगी। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:शनि, बुध मिलकर करेंगे धमाल, 7 राशियों की रहेगी चांदी ही चांदी
ये भी पढ़ें:कल से इन 4 राशियों पर बरसेगा पैसा ही पैसा, 13 दिन तक शुक्र गोचर देगा लाभ
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Mangal gochar Rashifal Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने