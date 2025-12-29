Hindustan Hindi News
2 जनवरी से इन राशियों के बदलेंगे दिन, चंद्र-गुरु की चाल से खूब होगा फायदा

संक्षेप:

Transit Of Moon Rashifal Jupiter Horoscope Guru Rashifal: जनवरी महीने की शुरुआत में चंद्र ग्रह की बदलती चाल काफी खास मानी जा रही है। चंद्र और गुरु की शुभ युति गजकेसरी राजयोग बनाएगी, जिससे कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू होंगे। 

Dec 29, 2025 10:44 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Transit Of Moon Rashifal Jupiter: गुरु और चंद्रमा की बदलती चाल से भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष विद्या में अपने समय अनुसार चंद्र और गुरु चाल बदलते रहते हैं। वहीं, जनवरी महीने की शुरुआत में चंद्र ग्रह की बदलती चाल काफी खास मानी जा रही है। इस समय मिथुन राशि में गुरु विराजे हुए हैं, जहां 02 जनवरी के दिन चंद्र प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि में चंद्रमा के प्रवेश करते ही गजकेसरी राजयोग बनेगा। चंद्र और गुरु की शुभ युति गजकेसरी राजयोग बनाती है। इस शुभ योग के निर्माण से सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आइए जानते हैं मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग बनने पर किन राशि के लोगों के लिए समय भाग्यशाली साबित हो सकता है-

कन्या राशि

मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग बनना कन्या राशि वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।

गजकेसरी राजयोग के शुभ प्रभाव से आपके जीवन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा।

रुके हुए काम चल पड़ेंगे।

हेल्दी रहेंगे।

धन का आगमन भी होगा।

व्यापारियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग बनना फायदेमंद साबित होगा।

आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से स्ट्रांग होगी।

काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं।

वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी।

परिवार की सुख संपदा बनी रहेगी।

करियर लाइफ में दोस्तों का फुल सपोर्ट मिलेगा।

कुंभ राशि

मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग बनना कुंभ राशि वालों आपके लिए शुभ साबित हो सकता है।

पार्टनर के साथ चल रही दिक्कतें खत्म होने लगेंगी।

सिंगल लोगों की लाइफ में किसी दिलचस्प इंसान की एंट्री भी होगी।

स्वास्थ्य के मामले में लकी रहेंगे।

भाग्य साथ देगा।

धन लाभ होगा।

आपके काम की तारीफ भी होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
