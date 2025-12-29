2 जनवरी से इन राशियों के बदलेंगे दिन, चंद्र-गुरु की चाल से खूब होगा फायदा
Transit Of Moon Rashifal Jupiter Horoscope Guru Rashifal: जनवरी महीने की शुरुआत में चंद्र ग्रह की बदलती चाल काफी खास मानी जा रही है। चंद्र और गुरु की शुभ युति गजकेसरी राजयोग बनाएगी, जिससे कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू होंगे।
Transit Of Moon Rashifal Jupiter: गुरु और चंद्रमा की बदलती चाल से भी व्यक्ति के भविष्य का आंकलन किया जाता है। ज्योतिष विद्या में अपने समय अनुसार चंद्र और गुरु चाल बदलते रहते हैं। वहीं, जनवरी महीने की शुरुआत में चंद्र ग्रह की बदलती चाल काफी खास मानी जा रही है। इस समय मिथुन राशि में गुरु विराजे हुए हैं, जहां 02 जनवरी के दिन चंद्र प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि में चंद्रमा के प्रवेश करते ही गजकेसरी राजयोग बनेगा। चंद्र और गुरु की शुभ युति गजकेसरी राजयोग बनाती है। इस शुभ योग के निर्माण से सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आइए जानते हैं मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग बनने पर किन राशि के लोगों के लिए समय भाग्यशाली साबित हो सकता है-
कन्या राशि
मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग बनना कन्या राशि वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।
गजकेसरी राजयोग के शुभ प्रभाव से आपके जीवन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा।
रुके हुए काम चल पड़ेंगे।
हेल्दी रहेंगे।
धन का आगमन भी होगा।
व्यापारियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है।
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग बनना फायदेमंद साबित होगा।
आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से स्ट्रांग होगी।
काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं।
वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी।
परिवार की सुख संपदा बनी रहेगी।
करियर लाइफ में दोस्तों का फुल सपोर्ट मिलेगा।
कुंभ राशि
मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग बनना कुंभ राशि वालों आपके लिए शुभ साबित हो सकता है।
पार्टनर के साथ चल रही दिक्कतें खत्म होने लगेंगी।
सिंगल लोगों की लाइफ में किसी दिलचस्प इंसान की एंट्री भी होगी।
स्वास्थ्य के मामले में लकी रहेंगे।
भाग्य साथ देगा।
धन लाभ होगा।
आपके काम की तारीफ भी होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।