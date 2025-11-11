Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Transit of Moon Rashifal Jupiter Horoscope Guru in Cancer till 12 November bring luck to these 3 zodiacs
चंद्र-गुरु की चाल मचाएगी धमाल, 12 नवंबर तक कर्क राशि में बना राजयोग इन 3 राशियों को देगा लाभ ही लाभ

चंद्र-गुरु की चाल मचाएगी धमाल, 12 नवंबर तक कर्क राशि में बना राजयोग इन 3 राशियों को देगा लाभ ही लाभ

संक्षेप: Transit of Moon Rashifal Jupiter: चंद्र-गुरु एक ही राशि में युति कर रहे हो, तो गजकेसरी राजयोग बनता है। ये राजयोग के निर्माण से धन-समृद्धि के साथ मान-सम्मान में भी वृद्धि होती है। चंद्र-गुरु की ये युति कुछ लोगों को मालामाल बना सकती है। 

Tue, 11 Nov 2025 11:01 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Transit of Moon Rashifal Jupiter: इस समय कर्क राशि में गुरु और मन के कारक चंद्रमा विराजमान हैं। इन दोनों ही ग्रहों की युति बेहद लाभकारी मानी जाती है, जिससे गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 10 नवंबर के दिन दोपहर में 01:03 मिनट पर कर्क राशि में चंद्र देव ने एंटर किया है। इस राशि में चंद्रमा 12 नवंबर की शाम 06:34 मिनट तक रहने वाले हैं। जब तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे तब तक गजकेसरी राजयोग भी बना रहेगा। जब जन्म कुंडली में गुरु, चंद्रमा से 1, 4, 7 या 10वें घर में बैठे हों, या चंद्रमा और गुरु एक ही राशि में युति कर रहे हों, तो गजकेसरी राजयोग बनता है। इस राजयोग के निर्माण से धन-समृद्धि के साथ मान-सम्मान में भी वृद्धि होती है। खास बात तो यह है कि कर्क राशि के स्वामी भी चंद्र देव हैं। ऐसे में चंद्र का ये गोचर बेहद ही लाभकारी माना जा रहा है। आइए जानते हैं गुरु-चंद्र की युति से बना गजकेसरी राजयोग किन राशियों की किस्मत चमका सकता है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चंद्र-गुरु की चाल मचाएगी धमाल, 12 नवंबर तक कर्क राशि में बना राजयोग इन 3 राशियों को देगा लाभ ही लाभ

कर्क राशि

कर्क राशि वालों आपके लिए गुरु-चंद्र की युति बेहद ही लाभदायक साबित हो सकती है। व्यापार क्षेत्र में आपको विदेशी डील प्राप्त हो सकती है। गुरु और चंद्र के शुभ प्रभाव से धन लाभ के योग हैं। लाइफ पार्टनर के साथ चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

ये भी पढ़ें:शनि के नक्षत्र में शुक्र का गोचर खोलेगा इन राशियों की किस्मत के बंद दरवाजे

मेष राशि

गुरु-चंद्र की युति से मेष राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। समृद्धि का आगमन होगा। आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे। करियर में प्रमोशन पाने के लिए कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है।

तुला राशि

तुला राशि वालों गुरु-चंद्र की युति आपके लिए फायदेमंद मानी जा रही है। करियर में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा। अपने बजट का ध्यान रखें। इस दौरान नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी। वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:Love Horoscope: मेष समेत 12 राशियों के लिए 11 नवंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें लव र
ये भी पढ़ें:शुक्र के नक्षत्र में केतु गोचर 2026 तक इन राशियों के लिए शुभ, मिलेगा प्रॉफिट ही
ये भी पढ़ें:मंगल वृश्चिक राशि में अस्त, अगले 51 दिन तक इन राशियों को रहना होगा बेहद सावधान
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
guru gochar Horoscope Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने