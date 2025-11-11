संक्षेप: Transit of Moon Rashifal Jupiter: चंद्र-गुरु एक ही राशि में युति कर रहे हो, तो गजकेसरी राजयोग बनता है। ये राजयोग के निर्माण से धन-समृद्धि के साथ मान-सम्मान में भी वृद्धि होती है। चंद्र-गुरु की ये युति कुछ लोगों को मालामाल बना सकती है।

Transit of Moon Rashifal Jupiter: इस समय कर्क राशि में गुरु और मन के कारक चंद्रमा विराजमान हैं। इन दोनों ही ग्रहों की युति बेहद लाभकारी मानी जाती है, जिससे गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 10 नवंबर के दिन दोपहर में 01:03 मिनट पर कर्क राशि में चंद्र देव ने एंटर किया है। इस राशि में चंद्रमा 12 नवंबर की शाम 06:34 मिनट तक रहने वाले हैं। जब तक चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे तब तक गजकेसरी राजयोग भी बना रहेगा। जब जन्म कुंडली में गुरु, चंद्रमा से 1, 4, 7 या 10वें घर में बैठे हों, या चंद्रमा और गुरु एक ही राशि में युति कर रहे हों, तो गजकेसरी राजयोग बनता है। इस राजयोग के निर्माण से धन-समृद्धि के साथ मान-सम्मान में भी वृद्धि होती है। खास बात तो यह है कि कर्क राशि के स्वामी भी चंद्र देव हैं। ऐसे में चंद्र का ये गोचर बेहद ही लाभकारी माना जा रहा है। आइए जानते हैं गुरु-चंद्र की युति से बना गजकेसरी राजयोग किन राशियों की किस्मत चमका सकता है-

चंद्र-गुरु की चाल मचाएगी धमाल, 12 नवंबर तक कर्क राशि में बना राजयोग इन 3 राशियों को देगा लाभ ही लाभ कर्क राशि कर्क राशि वालों आपके लिए गुरु-चंद्र की युति बेहद ही लाभदायक साबित हो सकती है। व्यापार क्षेत्र में आपको विदेशी डील प्राप्त हो सकती है। गुरु और चंद्र के शुभ प्रभाव से धन लाभ के योग हैं। लाइफ पार्टनर के साथ चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

मेष राशि गुरु-चंद्र की युति से मेष राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। समृद्धि का आगमन होगा। आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे। करियर में प्रमोशन पाने के लिए कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है।

तुला राशि तुला राशि वालों गुरु-चंद्र की युति आपके लिए फायदेमंद मानी जा रही है। करियर में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा। अपने बजट का ध्यान रखें। इस दौरान नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी। वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा।