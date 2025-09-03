तुला राशि में आएंगे बुध, सूर्य, मंगल, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Transit of Mercury Rashifal Sun Mars in Libra: 3 ग्रहों की युति तुला राशि में बनेगी, जिससे कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। सबसे पहले मंगल, फिर बुध का गोचर और आखिर में सूर्य इस राशि में एंटर करेंगे।

तुला राशि में आएंगे बुध, सूर्य, मंगल, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी कर्क राशि बुध, सूर्य, मंगल का गोचर तुला राशि में होने से कर्क राशि के लोगों को फायदा हो सकता है। बिजनेस करने वालों को अधिक फायदा होगा। आपको सफलता मिलेगी। यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं। धन से जुड़ी समस्या से मुक्ति मिल सकती है।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध, सूर्य, मंगल का गोचर तुला राशि में होना लाभकारी साबित हो सकता है। किस्मत का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं। कमाई अच्छी होगी। पार्टनर का सपोर्ट रहेगा। सेहत भी ठीक-ठाक रहेगी।

तुला राशि बुध, सूर्य, मंगल का गोचर तुला राशि में होना इस राशि के लोगों के लिए शुभ माना जा रहा है। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। धन-लाभ होगा। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में आ रही दिक्कतें दूर होने लगेंगी। पुराने निवेश से अच्छा प्रॉफिट कुछ को मिल सकता है। शुभ समय रहेगा।