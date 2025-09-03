तुला राशि में आएंगे बुध, सूर्य, मंगल, इन राशियों की होगी चांदी ही चांदी
Transit of Mercury Rashifal Sun Mars in Libra: कई बार एक ही राशि में ग्रहों की युति बनती है। जल्द ही शुक्र की राशि में 3 बड़े ग्रह गोचर कर युति बनाने जा रहे हैं। तुला राशि में सूर्य, मंगल व बुध का गोचर होगा। पंचांग के अनुसार, अक्टूबर के महीने में 3 ग्रहों की युति तुला राशि में बनेगी, जिससे कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। सबसे पहले मंगल सितम्बर 14 को तुला राशि में प्रवेश करेंगे। फिर बुध का गोचर अक्टूबर 3 को होगा। आखिर में सूर्य अक्टूबर 17 को इस राशि में एंटर करेंगे। आइए जानते हैं बुध, सूर्य, मंगल का गोचर तुला राशि में होने से किन राशियों को खुशखबरी मिल सकती है-
तुला राशि में आएंगे बुध, सूर्य, मंगल, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी
कर्क राशि
बुध, सूर्य, मंगल का गोचर तुला राशि में होने से कर्क राशि के लोगों को फायदा हो सकता है। बिजनेस करने वालों को अधिक फायदा होगा। आपको सफलता मिलेगी। यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं। धन से जुड़ी समस्या से मुक्ति मिल सकती है।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध, सूर्य, मंगल का गोचर तुला राशि में होना लाभकारी साबित हो सकता है। किस्मत का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में पॉजिटिव बदलाव हो सकते हैं। कमाई अच्छी होगी। पार्टनर का सपोर्ट रहेगा। सेहत भी ठीक-ठाक रहेगी।
तुला राशि
बुध, सूर्य, मंगल का गोचर तुला राशि में होना इस राशि के लोगों के लिए शुभ माना जा रहा है। नौकरी में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। धन-लाभ होगा। परिवार का सपोर्ट मिलेगा। बिजनेस में आ रही दिक्कतें दूर होने लगेंगी। पुराने निवेश से अच्छा प्रॉफिट कुछ को मिल सकता है। शुभ समय रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।