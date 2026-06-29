अगले 39 दिन में इन 4 राशियों को मिलेगी शानदार खबर, बुध गोचर देगा प्रॉफिट
Transit of Mercury Rashifal Budh Gochar Nakshatra 2026 : बुध का गोचर कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन ला सकता है। ग्रहों के राजकुमार बुध इस समय कर्क राशि में विराजमान हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं।
Transit of Mercury Rashifal Budh Gochar Nakshatra: ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर खास महत्व रखता है। जब भी बुध ग्रह अपनी चाल में बदलाव करते हैं तो सभी राशियों पर अपना प्रभाव डालते हैं। बुध का गोचर कुछ राशियों के लिए अच्छे दिन ला सकता है। ग्रहों के राजकुमार बुध इस समय कर्क राशि में विराजमान हैं और पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी ग्रह गुरु माने जाते हैं। गुरु के नक्षत्र में बुध का गोचर हिंदू पंचांग के अनुसार, 8 अगस्त 2026 तक होगा। इसके बाद बुध का गोचर शनि के नक्षत्र में होगा। ग्रहों के राजकुमार बुध का ये नक्षत्र गोचर कुछ राशियों के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं बुध के नक्षत्र गोचर करने से किन राशियों की लाइफ बदल सकती है-
अगले 39 दिन में इन 4 राशियों को मिलेगी शानदार खबर, बुध गोचर देगा प्रॉफिट
पंडित जी के अनुसार बुध गोचर से कीन राशियों को होगा लाभ?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने से कन्या राशि, मेष राशि, तुला राशि, मकर राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है।
मेष राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में बुध के गोचर करने से मेष राशि के जातकों को प्रॉफिट मिल सकता है। सुख-शांति का माहौल रहेगा। विदेश की यात्रा करने की भी संभावना है। आपकी कमाई में वृद्धि के योग बन रहे हैं।
तुला राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
तुला राशि के जातकों को गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में बुध के गोचर करने से लाभ मिल सकता है। धन लाभ होने के प्रबल योग बन रहे हैं। समाज में आपका मान-सम्मान खूब बढ़ेगा। लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ता मधुर होगा।
कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में बुध के गोचर करने से कन्या राशि के जातकों को खुशखबरी मिल सकती है। बुध ग्रह के शुभ प्रभाव से करियर में प्रमोशन होने की भी संभावना है। पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
मकर राशि के जातकों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?
गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में बुध के गोचर करने से मकर राशि के जातकों को प्रॉफिट मिल सकता है। सालों से रुके हुए काम इस राशि के लोगों के बनने लगेंगे। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वालों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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