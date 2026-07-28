8 दिन बाद से इन 5 राशियों को खूब होगा लाभ, बुध गोचर देगा बड़ी खबर

8 दिन बाद से इन 5 राशियों को खूब होगा लाभ, बुध गोचर देगा बड़ी खबर
Transit of Mercury Rashifal Budh Gochar 2026 : सावन में बुध का गोचर करना कुछ राशियों के लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं सावन में बुध का गोचर किन राशियों के लिए पॉजिटिव परिणाम लेकर आ रहा है-
Transit of Mercury Rashifal Budh Gochar, बुध गोचर राशिफल : बुध का गोचर करना सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालता है। ग्रहों के राजकुमार बुध इस समय मिथुन राशि में विराजे हुए हैं। जल्द ही बुध का गोचर चंद्रमा की राशि में होने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 5 अगस्त 2026 के दिन शाम में 07 बजकर 58 मिनट पर बुध ग्रह कर्क राशि में एंटर करने जा रहे हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध का चंद्र की राशि में गोचर 22 अगस्त की शाम तक होगा। सावन में बुध का गोचर करना कुछ राशियों के लिए भाग्यशाली साबित हो सकता है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं सावन में बुध का गोचर किन राशियों के लिए पॉजिटिव परिणाम लेकर आ रहा है-
एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, बुध का चंद्र की राशि कर्क में गोचर करना कुछ राशियों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। बुध के कर्क राशि में गोचर से वृषभ, मिथुन, कन्या, मकर और तुला राशि को लाभ होगा।
8 दिन बाद से इन 5 राशियों को खूब होगा लाभ, बुध गोचर देगा बड़ी खबर
वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर कैसा साबित होगा?
चंद्र की राशि कर्क में बुध का गोचर करना वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ साबित हो सकता है। करियर लाइफ में पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। बिजनेस कर रहे लोगों को प्रॉफिट होगा।
मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर कैसा साबित होगा?
मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्र की राशि कर्क में बुध का गोचर करना लाभकारी साबित हो सकता है। इस दौरान आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।
कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर कैसा साबित होगा?
चंद्र की राशि कर्क में बुध का गोचर करना कन्या राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति स्ट्रांग और स्टेबल बनी रहेगी। घर-परिवार के सदस्यों का भरपूर साथ मिलेगा।
मकर राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर कैसा साबित होगा?
मकर राशि के जातकों के लिए चंद्र की राशि कर्क में बुध का गोचर करना पॉजिटिव साबित हो सकता है। यात्रा पर जाने की भी संभावना नजर आ रही है। कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
तुला राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर कैसा साबित होगा?
चंद्र की राशि कर्क में बुध का गोचर करना तुला राशि के जातकों के लिए शुभ अच्छी खबर लेकर आ सकता है। हर काम को पूरी मेहनत के साथ पूरा करेंगे। इस दौरान सेहत भी अच्छी रहेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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