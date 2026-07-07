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अगले 32 दिन में इन 4 राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट, बुध गोचर से बदलेगा समय

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Transit of Mercury Rashifal Budh Gochar guru nakshatra 2026 : व्यापार और बुद्धि के कारक बुध का गोचर अपने साथ शुभ और नेगेटिव परिणाम साथ लेकर आता है। पंडित जी से जानें बुध नक्षत्र गोचर से किन राशियों को लाभ और भाग्य का साथ मिल सकता है-

अगले 32 दिन में इन 4 राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट, बुध गोचर से बदलेगा समय

Transit of Mercury Rashifal Budh Gochar guru nakshatra, बुध गोचर : हर महीने ग्रहों के राजकुमार बुध गोचर करते हैं। व्यापार और बुद्धि के कारक बुध का गोचर अपने साथ शुभ और नेगेटिव परिणाम साथ लेकर आता है। आज से बुध अपनी ही राशि मिथुन में विराजमान रहने वाले हैं। इस साल जुलाई के महीने में बुध का नक्षत्र परिवर्तन नहीं हो रहा है। वर्तमान समय में बुध गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और इस महीने बुध इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, 8 अगस्त 2026 के दिन सुबह में 7 बजकर 23 मिनट पर बुध का नक्षत्र गोचर होगा और गुरु के नक्षत्र से बुध विदा लेंगे। ग्रहों के राजकुमार बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना कुछ राशियों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं बुध के गुरु के नक्षत्र में गोचर करने से किन राशियों को लाभ और भाग्य का साथ मिल सकता है-

अगले 32 दिन में इन 4 राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट, बुध गोचर से बदलेगा समय

बुध का गुरु नक्षत्र गोचर किन राशियों के लिए लाभकारी साबित होगा?

एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी ग्रह गुरु हैं। बुध का गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना कुछ राशियों के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। ऐसे में इस नक्षत्र में बुध का गोचर करना मेष राशि, मकर राशि, कन्या राशि और तुला राशि के जातकों को लाभ हो सकता है।

कन्या राशि के लिए गुरु के नक्षत्र में बुध का गोचर कैसा रहेगा?

बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना कन्या राशि के लिए शुभ माना जा रहा है। आपको घर के सदस्यों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। कुछ लोग एजुकेशनल ट्रिप पर भी जा सकते हैं।

मेष राशि के लिए गुरु के नक्षत्र में बुध का गोचर कैसा रहेगा?

बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना मेष राशि के लिए लाभदायक माना जा रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको नए मौके मिल सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा।

मकर राशि के लिए गुरु के नक्षत्र में बुध का गोचर कैसा रहेगा?

बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना मकर राशि के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। आपका मन धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा लगेगा। लव लाइफ भी अच्छी रहने वाली है।

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तुला राशि के लिए गुरु के नक्षत्र में बुध का गोचर कैसा रहेगा?

बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना तुला राशि के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। छात्रों के लिए विशेष तौर पर यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है। धन से जुड़ी दिक्कतें कम हो सकती हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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