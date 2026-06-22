8 अगस्त तक इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, गुरु के नक्षत्र में होगा बुध गोचर
Transit of Mercury Rashifal Budh Gochar 2026 : इस समय ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बुध के गुरु के नक्षत्र में गोचर करने से कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है।
Transit of Mercury Rashifal Budh Gochar, बुध गोचर : बुध ग्रह की चाल समय- समय पर बदलती रहती है। ग्रहों के राजकुमार हैं बुध, जिनकी चाल मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव डालती है। बुध ग्रह इस समय चंद्र ग्रह की कर्क राशि में बैठे हुए हैं। बुध ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन भी खास महत्व रखता है। इस समय ग्रहों के राजकुमार बुध ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बुध का गोचर इस नक्षत्र में 8 अगस्त की सुबह तक होगा। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी ग्रह गुरु ग्रह माने जाते हैं। बुध के नक्षत्र गोचर करने से कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं बुध के गुरु के नक्षत्र में गोचर करने से किन राशियों को लाभ हो सकता है।
बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर का प्रभाव कैसा रहेगा?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर ज्ञानार्जन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेखकों के लिए, कवियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च स्कालर के लिए, व्यापार के लिए, मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये गोचर वित्तीय स्थिति मजबूत करता है ये, और शेयर मार्केट के लिए, ट्रेडिंग के लिए ये उपयुक्त समय कहा जाता है। बुध के इस गोचर के दौरान जो लाभ की स्थिति बनेगी वो बनेगी मेष राशि के लिए, तुला राशि के लिए, कन्या राशि और मकर राशि के लिए अच्छा समय रहेगा।
8 अगस्त तक इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, गुरु के नक्षत्र में होगा बुध गोचर
मेष राशि, तुला राशि, कन्या राशि और मकर राशि के लिए बुध गोचर शुभ रहेगा।
पंडित जी के अनुसार मेष राशि, तुला राशि, कन्या राशि और मकर राशि के जातकों के लिए बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना बेहद शुभ माना जा रहा है। इस दौरान आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। कुछ जातकों को बिजनेस में लाभ देखने को मिलेगा।
बुध गोचर के समय बुध ग्रह को मजबूत करने के उपाय
- कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए मूंग की दाल और हरी वस्तु का दान किया जाता है।
- भगवान गणेश जी को दूर्वा की घास चढ़ाएं, ये बहुत शुभ माना जाता है।
- मवेशी को चारा खिलाएं।
- किसी गरीब को हरी साग-सब्जी का दान भी कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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