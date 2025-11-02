Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Transit of Mercury in Scorpio Horoscope Budh Gochar Vrishchik Rashi mai till 23 November 2025 Luck will favor zodiacs
23 नवंबर तक इन राशियों की किस्मत देगी साथ, बुध का वृश्चिक राशि में गोचर दिखाएगा कमाल

23 नवंबर तक इन राशियों की किस्मत देगी साथ, बुध का वृश्चिक राशि में गोचर दिखाएगा कमाल

संक्षेप: Transit of Mercury in Scorpio Horoscope: द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 23 नवंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। बुध की चाल शुभ हो तो भाग्य का भरपूर साथ मिलता है और व्यक्ति मान-सम्मान भी पाता है। 

Sun, 2 Nov 2025 06:03 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Transit of Mercury in Scorpio Horoscope: बुध का गोचर हर महीने होता है। ग्रहों के राजकुमार इस समय वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। मंगल की राशि में बुध ने 24 अक्टूबर को गोचर किया था। द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 23 नवंबर 2025 को शाम 07:57 पी एम तक वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। इसके बाद बुध वक्री चाल में शुक्र की तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध की चाल शुभ हो तो भाग्य का भरपूर साथ मिलता है और व्यक्ति मान-सम्मान भी पाता है। आइए जानते हैं मंगल की राशि वृश्चिक में बुध के विराजमान रहने से किन राशियों का भाग्य चमक सकता है-

23 नवंबर तक इन राशियों की किस्मत देगी साथ, बुध का वृश्चिक राशि में गोचर दिखाएगा कमाल

कर्क राशि

कर्क राशि वालों आपके लिए मंगल की राशि वृश्चिक में बुध का विराजमान रहना बेहद ही लाभदायक साबित हो सकता है।

व्यापार क्षेत्र में आपको विदेशी डील प्राप्त हो सकती है।

इस समय क्रिएटिविटी और निवेश जैसी गतिविधियों पर ध्यान दें।

लाइफ पार्टनर के साथ चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी। बातचीत क्लियर रखें।

बुध के शुभ प्रभाव से आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स भी सुधर सकती हैं।

सिंह राशि

मंगल की राशि वृश्चिक में बुध का विराजमान रहना सिंह राशि वालों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।

आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा।

खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें।

इस दौरान नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी।

वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को मंगल की राशि वृश्चिक में बुध का विराजमान रहना लाभ दे सकता है।

आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे।

आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

करियर में प्रमोशन पाने के लिए कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं, जिन्हें आपको बखूबी निभाना होगा।

समृद्धि का आगमन होगा।

काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं।

संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा।

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
