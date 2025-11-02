संक्षेप: Transit of Mercury in Scorpio Horoscope: द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 23 नवंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। बुध की चाल शुभ हो तो भाग्य का भरपूर साथ मिलता है और व्यक्ति मान-सम्मान भी पाता है।

Transit of Mercury in Scorpio Horoscope: बुध का गोचर हर महीने होता है। ग्रहों के राजकुमार इस समय वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। मंगल की राशि में बुध ने 24 अक्टूबर को गोचर किया था। द्रिक पंचांग के अनुसार, बुध 23 नवंबर 2025 को शाम 07:57 पी एम तक वृश्चिक राशि में ही विराजमान रहने वाले हैं। इसके बाद बुध वक्री चाल में शुक्र की तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध की चाल शुभ हो तो भाग्य का भरपूर साथ मिलता है और व्यक्ति मान-सम्मान भी पाता है। आइए जानते हैं मंगल की राशि वृश्चिक में बुध के विराजमान रहने से किन राशियों का भाग्य चमक सकता है-

23 नवंबर तक इन राशियों की किस्मत देगी साथ, बुध का वृश्चिक राशि में गोचर दिखाएगा कमाल कर्क राशि कर्क राशि वालों आपके लिए मंगल की राशि वृश्चिक में बुध का विराजमान रहना बेहद ही लाभदायक साबित हो सकता है।

व्यापार क्षेत्र में आपको विदेशी डील प्राप्त हो सकती है।

इस समय क्रिएटिविटी और निवेश जैसी गतिविधियों पर ध्यान दें।

लाइफ पार्टनर के साथ चल रही मुश्किलें धीरे-धीरे समाप्त हो जाएंगी। बातचीत क्लियर रखें।

बुध के शुभ प्रभाव से आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स भी सुधर सकती हैं।

सिंह राशि मंगल की राशि वृश्चिक में बुध का विराजमान रहना सिंह राशि वालों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है।

आपकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार होगा।

खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें।

इस दौरान नए कार्य की शुरुआत शुभ रहेगी।

वैवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा।

वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातकों को मंगल की राशि वृश्चिक में बुध का विराजमान रहना लाभ दे सकता है।

आपके रुके हुए काम फिर से बनने लगेंगे।

आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

करियर में प्रमोशन पाने के लिए कई जरूरी टास्क मिल सकते हैं, जिन्हें आपको बखूबी निभाना होगा।

समृद्धि का आगमन होगा।

काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा के योग बन रहे हैं।

संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार भी मिलेगा।

परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।