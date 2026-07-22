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11 दिन बाद इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, मंगल गोचर से मिलेगी सफलता

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Transit of Mars Rashifal Mangal gochar 2026 : मंगल ग्रह जल्द राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं किन राशियों को इस मंगल राशि परिवर्तन से लाभ मिलने वाला है-

11 दिन बाद इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, मंगल गोचर से मिलेगी सफलता

Transit of Mars Rashifal Mangal gochar 2026 : ग्रहों के सेनापति मंगल इस समय वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। जल्द ही मंगल अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, मंगल ग्रह अगस्त में राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं, ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर इस बार बुध की राशि में होगा। शाम में 10 बजकर 59 मिनट पर मंगल 2 अगस्त 2026 को मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का मिथुन राशि में गोचर 18 सितंबर तक होगा। मंगल की ये बदली हुई चाल कुछ राशियों के लिए बेहद लकी रहने वाली है। आइए जानते हैं किन राशियों को इस मंगल राशि परिवर्तन से लाभ मिलने वाला है-

एस्ट्रोलॉजर पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मिथुन राशि में ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर मेष राशि, सिंह राशि, मकर राशि और धनु राशि के लिए लाभदायक साबित होगा।

11 दिन बाद इन 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ, मंगल गोचर से मिलेगी सफलता

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा?

मंगल का मिथुन राशि में गोचर करना मेष राशि के जातकों के लिए बेहद ही लाभदायक माना जा रहा है। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आपको नए मौके मिल सकते हैं। छात्रों के लिए विशेष तौर पर यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है।

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा?

सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल का मिथुन राशि में गोचर करना फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दौरान आपका मन धार्मिक गतिविधियों में ज्यादा लगेगा। कुछ लोग एजुकेशनल ट्रिप पर भी जा सकते हैं। आप अपने दोस्तों के भरपूर सहयोग से सभी मुश्किलें आसानी से पार कर लेंगे।

मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा?

मंगल का मिथुन राशि में गोचर करना मकर राशि वालों के लिए शुभ परिणाम लेकर आ सकता है। आपको घर के सदस्यों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस दौरान अपनी सेहत का ध्यान रखें और कोशिश करें की वाद-विवाद में न उलझें।

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धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा?

धनु राशि के जातकों के लिए मंगल का मिथुन राशि में गोचर करना बेहद ही पॉजिटिव माना जा रहा है। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की के नए मार्ग खुलते दिखेंगे।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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