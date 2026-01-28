Hindustan Hindi News
मंगल गोचर चंद्र के नक्षत्र में, कल से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा टाइम

मंगल गोचर चंद्र के नक्षत्र में, कल से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा टाइम

संक्षेप:

Transit of Mars Rashifal Mangal Gochar 2026: मंगल जब भी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो सभी 12 राशियों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव डालते ही हैं। कल के दिन ग्रहों के सेनापति मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं।

Jan 28, 2026 06:06 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Transit of Mars Rashifal Mangal Gochar 2026, मंगल का चंद्र के नक्षत्र में गोचर: मंगल ग्रह को ग्रहों के सेनापति के रूप में जाना जाता है। एनर्जी, साहस, भूमि, शक्ति, भाई और पराक्रम के कारक माने जाते हैं मंगल। मंगल का गोचर ही नहीं नक्षत्र परिवर्तन भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मंगल जब भी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो सभी 12 राशियों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव डालते ही हैं। कल के दिन ग्रहों के सेनापति मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, उत्तराषाढा नक्षत्र में इस समय मंगल गोचर कर रहे हैं। कल गुरुवार के दिन, 12 बजकर 46 मिनट के समय मंगल श्रवण नक्षत्र में एंटर करने जा रहे हैं। श्रवण नक्षत्र के स्वामी ग्रह चंद्र देव माने जाते हैं। चंद्र के नक्षत्र में मंगल का गोचर 14 फरवरी तक रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं चंद्र के नक्षत्र में मंगल के गोचर करने से किन राशियों को फायदा हो सकता है-

मंगल गोचर चंद्र के नक्षत्र में, कल से इन 3 राशियों का शुरू होगा अच्छा टाइम

सिंह राशि के लिए मंगल का ये नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

चंद्र देव के नक्षत्र में मंगल का गोचर होने से सिंह राशि के जातकों के लिए लाभकारी स्थिति बन रही है। अच्छी खबर मिल सकती है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी और बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं। धन की हालत में सुधार होगा। आप किसी धार्मिक काम में शामिल हो सकते हैं। नई जॉब भी मिल सकती है।

वृश्चिक राशि के लिए मंगल का ये नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

वृश्चिक राशि के लिए चंद्र देव के नक्षत्र में मंगल का गोचर होना शुभ माना जा रहा है। बिजनेस में मुनाफा हो सकता है। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। आपके परिवार में संतुलन बना रहेगा। शुभ समय। वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ने के आसार हैं। पूजा-पाठ में आपका मन लगेगा। अटके हुए काम पूरे होने की प्रबल संभावना है। संबंधों में सुधार होगा।

मेष राशि के लिए मंगल का ये नक्षत्र गोचर कैसा रहेगा?

चंद्र देव के नक्षत्र में मंगल का गोचर होना मेष राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बिजनेस में मुनाफा हो सकता है। कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। एनर्जी बनी रहेगी। घर-परिवार का सहयोग मिलेगा। सिंगल जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। अपनी सेहत पर गौर करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

