संक्षेप: Transit of Ketu Rashifal 2025-26: केतु की चाल बदलने से शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इस साल मायावी ग्रह केतु शुक्र के नक्षत्र में विराजमान हैं। केतु के इस गोचर से कुछ राशियों को लाभ हो सकता है।

Transit of Ketu Rashifal 2025-2026: केतु ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन करने का प्रभाव समस्त राशि पर होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 2026 में मार्च के महीने तक मायावी केतु ग्रह पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में ही विराजमान रहने वाले हैं। केतु की चाल बदलने से शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इस साल 6 जुलाई से केतु शुक्र के नक्षत्र में विराजमान हैं। पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। शुक्र के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में केतु का गोचर होने पर कुछ राशियों को बेहद ही शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। इसलिए आइए जानते हैं मायावी ग्रह केतु की इस उलटी चाल से किन राशियों को फायदा हो सकता है-

शुक्र के नक्षत्र में केतु गोचर 2026 तक इन राशियों के लिए शुभ, मिलेगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट तुला राशि शुक्र के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में केतु का गोचर होना तुला राशि के लोगों के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है। इन राशि के लोगों को करियर में सफलता मिलेगी। धन आगमन के नए स्रोत भी बनेंगे। परिवार के सदस्यों और दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा। व्यापार में मुनाफा होने के योग भी बन रहे हैं। साथ ही जीवनसाथी संग रिश्ते मजबूत होंगे।

कन्या राशि कन्या राशि के लोगों के लिए शुक्र के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में केतु का गोचर होना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। केतु की वक्री चाल इस राशि के लोगों के लिए धन लाभ का कारण बन सकती है। व्यापार में अपार सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। वहीं, किसी विशेष यात्रा पर जाने की संभावना दिख रही है।

मकर राशि शुक्र के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में केतु का गोचर होना मकर राशि के लोगों के लिए शुभकारी माना जा रहा है। इस समय किसी विशेष प्रोजेक्ट में निवेश करना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। व्यापार की स्थिति अच्छी रहेगी। धन का आगमन होगा। जीवनसाथी का भरपूर साथ मिलेगा। साथ ही समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा।