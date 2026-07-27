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सावन में 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, गुरु, शनि गोचर से होगा प्रॉफिट

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Transit of Jupiter Rashifal Saturn in Sawan : सावन के महीने में गुरु और शनि के गोचर से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं सावन में शनि और गुरु की चाल से किन राशियों को लाभ होने वाला है-

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Transit of Jupiter Rashifal Saturn

Transit of Jupiter Rashifal Saturn in Sawan 2026, सावन राशिफल : सावन शुरू होने में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। सावन का महीना बेहद खास माना जाता है। भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना ज्योतिष की दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। ग्रहों की चाल अनुसार इस महीने कई गोचर होने जा रहे हैं। सावन के महीने में शनि और गुरु की चाल खास महत्व रखेगी। शनि सावन में मीन राशि और गुरु कर्क राशि में विराजमान रहने वाले हैं। इस पूरे महीने शनि वक्री चाल में गोचर करेंगे। 10 अगस्त 2026 तक गुरु अस्त अवस्था में गोचर करने वाले हैं। सावन के महीने में गुरु और शनि के गोचर से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं सावन में शनि और गुरु की चाल से किन राशियों को लाभ होने वाला है-

ज्योतिष गणना के अनुसार, सावन में शनि और गुरु के गोचर करने से सिंह राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि वालों को फायदा हो सकता है।

सावन में 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, गुरु, शनि गोचर से होगा प्रॉफिट

वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु का गोचर कैसा रहेगा?

सावन में शनि और गुरु के गोचर करने से वृषभ राशि के जातकों के लिए समय शुभ साबित हो सकता है। व्यापार में बनाई गई योजनाएं सफलता के कदम चूमेंगी। अगर आप करियर में बदलाव की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे।

सिंह राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु का गोचर कैसा रहेगा?

सिंह राशि के जातकों के लिए सावन में शनि और गुरु के गोचर करने से समय लाभकारी रहने वाला है। प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स का पढ़ाई में खूब मन लगेगा। दोस्तों से कोई खास भेंट मिलने की भी संभावना है। धन लाभ हो सकता है। आप खूब नाम कमाएंगे।

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कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि और गुरु का गोचर कैसा रहेगा?

सावन में शनि और गुरु के गोचर करने से कुंभ राशि के जातकों के लिए समय पॉजिटिव साबित हो सकता है। बिजनेस में कोई बड़ी डील मिल सकती है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। बिजनेस में प्रॉफिट होने की संभावना है। वहीं, नौकरी कर रहे लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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