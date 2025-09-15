गुरु करेंगे गोचर चंद्र की राशि में, इन 3 राशियों की किस्मत होगी तेज

Transit of Guru Horoscope Jupiter: कुछ ही दिनों में गुरु चंद्र देव की कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। इस गोचर के दौरान, गुरु की शुभता और कर्क राशि की भावनात्मक गहराई कुछ राशियों के अच्छे दिन ला सकती है।

Transit of Guru Horoscope Jupiter, गुरु करेंगे गोचर चंद्र की राशि में: गुरु ग्रह का कर्क राशि में गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति जल्द ही चंद्र की राशि में गोचर करने वाले हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा। पंचांग के अनुसार, अक्टूबर के महीने में गुरु कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। इस गोचर के दौरान, गुरु की शुभता और कर्क राशि की भावनात्मक गहराई का सुंदर मिश्रण देखने को मिलेगा। गुरु कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। ऐसे में गुरु के कर्क गोचर करने से कुछ राशियों का भाग्योदय हो सकता है। आइए जानते हैं चंद्र की राशि में गुरु का गोचर किन राशियों के लिए अच्छे दिन लेकर आएगा-

इन 3 राशियों की किस्मत होगी तेज कर्क राशि: चंद्र की राशि में गुरु का गोचर कर्क राशि के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह गोचर सुख-शांति, भावनात्मक स्थिरता और समृद्धि का समय लाया है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता महसूस करेंगे।

मिथुन राशि: चंद्र की राशि में गुरु का गोचर मिथुन राशि के लिए शुभ माना जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर यह गोचर लाभ और समृद्धि ला सकता है। कई लोगों के लिए आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। करियर में उन्नति और सम्मान मिलने की भी प्रबल संभावना है।

तुला राशि: चंद्र की राशि में गुरु का गोचर तुला राशि के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। यह समय उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो परिवार और घर से संबंधित मामलों में वृद्धि चाहते हैं। संपत्ति खरीदने, घर की मरम्मत करने या पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह एक अनुकूल समय रहेगा।