कुछ ही घंटे में चंद्रमा का बड़ा गोचर, जरूर करें ये 5 आसान उपाय
Moon Transit Remedies Today : आज रात चंद्रमा का गोचर होने वाला है। कुछ ही घंटे में चंद्रमा वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे। जानें इस गोचर के दौरान किन उपायों से लाभ मिल सकते हैं?
Chandrama Gochar Upay : चंद्रमा बाकी ग्रहों की तुलना में तेजी से राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा का गोचर एक राशि में लगभग 2 से ढाई दिन के करीब होता है। आज मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर रात में 10 बजकर 6 मिनट पर होगा। चंद्रमा वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में जाने वाले हैं और 1 नवंबर की रात तक यहीं रहने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा की लगातार बदलती स्थिति का असर हर एक राशि पर पड़ता है। किसी को इससे लाभ मिलता है तो किसी के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। आज रात चंद्रमा की चाल में होने वाले बदलाव को बहुत ही अहम माना जा रहा है।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इस गोचर के दौरान कुछ आसान से उपाय किए जा सकते हैं ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके। इन उपायों के जरिए ना सिर्फ मन शांत रहता है बल्कि चंद्रमा से शुभ फल की प्राप्ति भी होती है।
चंद्रमा गोचर के दौरान करें ये 5 आसान उपाय-
1. शिवलिंग पर जल अर्पित करें
चंद्रमा गोचर के दौरान शिवजी की पूजा करना शुभ मानते हैं। माना जाता है कि इससे मन शांत रहता है। चंद्रमा गोचर के दौरान रोज सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इस दौरान ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें।
2. सार्वजनिक जगहों पर पानी की व्यवस्था
चंद्रंमा का संबंध जल से है। ऐसे में चंद्रमा के इस गोचर के दौरान आप किसी जरूरतमंद के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा किसी सार्वजनिक जगह पर प्याऊ की व्यवस्था करवा सकते हैं। इस उपाय को सबसे फलदायी माना जाता है।
3. सफेद चीजों का दान करें
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार चंद्रमा के गोचर का लाभ पाने के लिए सफेद चीजों का दान कर सकते हैं। जरूरतमंद लोगों को दूध-दही या फिर चावल और चीनी का दान किया जा सकता है। पंडित जी के अनुसार चंद्रमा गोचर में लिक्विड चीजों का दान करना सबसे ज्यादा शुभ होता है।
4. चंद्रमा के मंत्रों से मिलेगा लाभ
चंद्रमा गोचर के दौरान चंद्रमा से जुड़े खास मंत्रों का जाप करना शुभ होगा। आप इस गोचर में ॐ चं चंद्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा ॐ सोमाय नमः मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। बस ध्यान रखें कि इन मंत्रों के जाप के समय मन शांत रहे।
5. सकारात्मक रखें घर का माहौल
पंडित जी के अनुसार चंद्रमा के गोचर के दौरान मन को शांत रखें। कोशिश करें कि घर का माहौल अच्छा रहें। ध्यान रखें कि छोटी-छोटी बात पर किसी भी तरह की बहसबाजी ना हो। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो सोच-समझकर ही लें। किसी भी तरह की जल्दबाजी करना इस दौरान सही नहीं होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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