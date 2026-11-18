कल तक राहु-चंद्र कुंभ राशि में, 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
Transit Moon Rashifal Rahu : राहु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से चंद्र और राहु की युति बनी हुई है। कुछ राशि के जातकों के लिए शनि की राशि कुंभ में राहु और चंद्र की युति बेहद लाभकारी मानी जा रही है।
Transit Moon Rashifal Rahu in Aquarius, राहु-चंद्र गोचर : मन के कारक चंद्र देव इस समय शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। कल के दिन चंद्रमा ने अपनी चाल में बदलाव कर लिया है। चंद्र ग्रह बेहद ही तेज स्पीड में राशि बदलते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 17 नवंबर 2026 से लेकर 19 नवंबर 2026 तक चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान रहने वाले हैं। इस समय मायावी ग्रह राहु भी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। राहु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से चंद्र और राहु की युति बनी हुई है। कुछ राशि के जातकों के लिए शनि की राशि कुंभ में राहु और चंद्र की युति बेहद लाभकारी मानी जा रही है। आइए पंडित जी से जानते हैं चंद्रमा के गोचर से बनी राहु और चंद्र की युति किन राशि वालों को फायदा देने वाली है-
कल तक राहु-चंद्र कुंभ राशि में, 4 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कुंभ राशि में चंद्र के गोचर करने से 4 राशियों के लिए समय बेहद फायदेमंद रहने वाला है।
1- मेष राशि के जातकों के लिए राहु और चंद्र की युति कैसी रहेगी?
मेष राशि के जातकों के लिए राहु और चंद्र की युति बेहद फायदेमंद मानी जा रही है। दिनभर पॉजिटिव महसूस करेंगे। धन लाभ के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। सिंगल लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको लाभ होगा।
2- वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु और चंद्र की युति कैसी रहेगी?
वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु और चंद्र की युति बेहद शुभ मानी जा रही है। रुके हुए काम अपनी रफ्तार पकड़ेंगे। धर्म- कर्म में मन लगा रहेगा। वैवाहिक जीवन में रोमांस बना रहेगा।
3- सिंह राशि के जातकों के लिए राहु और चंद्र की युति कैसी रहेगी?
सिंह राशि के जातकों के लिए राहु और चंद्र की युति बेहद लाभकारी मानी जा रही है। फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से बेहतर रहेगी। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। अपनी इस एनर्जी का इस्तेमाल अच्छे से करें। किसी डील से लाभ होगा।
4- धनु राशि के जातकों के लिए राहु और चंद्र की युति कैसी रहेगी?
धनु राशि के जातकों के लिए राहु और चंद्र की युति बेहद शानदार मानी जा रही है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। करियर के मामले में प्रोडक्टिव रहेंगे। काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। पार्टनरशिप में भी लाभ मिलने की संभावना है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा