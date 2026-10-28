करवाचौथ की रात चंद्रमा का गोचर, 7 राशियों को मिलेगा लाभ

Moon Transit Rashifal Chandrama Horoscope 2026 : चंद्रमा की बदलती स्थिति का असर हर राशि पर पड़ता है। 29 अक्टूबर को चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा। जानें इसका लाभ किन-किन राशियों को होगा?

Moon Transit Chandrama Rashifal 2026 : 29 अक्टूबर की रात चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। रात में 10 बजकर 6 मिनट पर चंद्रमा बुध की मिथुन राशि में पहुंचेंगे और 1 नवंबर की रात तक यही गोचर करेंगे। अभी फिलहाल चंद्रमा वृषभ राशि में हैं जोकि शुक्र ग्रह से संबंधित है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार चंद्रमा के मिथुन राशि में पहुंचते ही एक नहीं दो नहीं बल्कि कुल 7 राशियों को लाभ मिलने वाला है।

इस बदलाव से सोचने समझने की क्षमता तेज होती है और बातचीत से सारे काम धीरे-धीरे बनते नजर आते हैं। ऐसे में एक तरह से मानसिक शांति मिलती है। चंद्रमा के इस गोचर से नए मौके मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आखिर चंद्रमा गोचर से 29 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक किन 7 राशियों को लाभ मिलने वाला है?

चंद्रमा गोचर से 7 राशियों को मिलेगा लाभ- मेष राशि के लिए चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा? पंडित जी के 29 अक्टूबर की रात चंद्रमा का गोचर होते ही मेष राशि वालों का हौसला बढ़ेगा। सारे काम पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरे कर पाएंगे। मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा।

मिथुन राशि के लिए चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा? चंद्रमा गोचर से मिथुन राशि वालों को भी पूरा लाभ मिलेगा। 29 अक्टूबर की रात से अगले कुछ घंटे काफी सकारात्मक रहेंगे। मन खुश रहेगा और कई काम तो बातचीत से ही बन जाएंगे। वहीं जरूरत की चीजें मिलेंगी। नई शुरूआत के लिए कोई अच्छा मौका भी मिल सकता है।

सिंह राशि के लिए चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा? सूर्य की सिंह राशि को चंद्रमा गोचर से आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। पैसों से जुड़ा कोई ऐसा लाभ होगा जिससे कई काम पूरे होंगे। इस बीच कहीं यात्रा के योग भी बनेंगे जो आगे चलकर फायदा भी देगा।

कन्या राशि के लिए चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा? चंद्रमा के गोचर के कन्या राशि को खूब फायदा मिलेगा। नौकरी में अच्छा रिलज्ट मिल सकता है। वहीं सरकारी तंत्र से कोई लाभ मिलेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को भी अच्छी न्यूज मिलेगी। कोई नई प्लानिंग मन मुताबिक आगे बढ़ सकती है।

तुला राशि के लिए चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा? तुला राशि वालों को भी इस गोचर के जरिए भाग्य का साथ मिलता नजर आएगा। लंबे समय से अगर कोई काम अटका हुआ है तो धीरे-धीरे वो आगे बढ़ेगा। बस सही समय पर फैसला लें क्योंकि इससे आगे कई फायदे मिलेंगे।

धनु राशि के लिए चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा? चंद्रमा के गोचर से धनु राशि के दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी। पार्टनर के साथ चल रही किसी भी तरह गलतफहमी भी दूर होगी। समय निकालकर बातचीत करें। धैर्य से बात करेंगे तो तालमेल बेहतर होने के चांस हैं। रिश्ते मजबूत होने के संकेत हैं।

मीन राशि के लिए चंद्रमा का गोचर कैसा रहेगा? मिथुन राशि में चंद्रमा के जाने से मीन राशि को भी लाभ होगा। जमीन या फिर वाहन की खरीददारी से जुड़ी गुड न्यूज मिलेगी। वहीं धन लाभ के भी संकेत हैं। कुल मिलाकर चंद्रमा के गोचर से इस राशि के जातकों को मन खुश और शांत रहने वाला है।