आज रात 10:06 बजे बदलेगी चंद्रमा की चाल, डगमगाएगा 3 राशियों का बैंक बैलेंस
MOON Transit Effects Chandrama Rashifal Today 2026 : चंद्रमा की बदलती स्थिति का असर हर राशि पर होता है। आज रात चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे। जानें इससे किन-किन राशियों को नुकसान होगा?
Transit Moon Chandrama Rashifal Today Gochar 2026 चंद्रमा का राशिफल : आज करवा चौथ की रात हर किसी को चांद के दीदार का इंतजार रहेगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में चांद की बदलती हुई स्थिति को बहुत अहम मानते हैं। हर दो से ढाई महीने में चंद्रमा का गोचर एक राशि से दूसरी राशि में होता है। इस वक्त चंद्रमा शुक्र ग्रह की वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं आज यानी करवा चौथ की रात ही 10:06 बजे चंद्रमा की स्थिति बदलेगी।
चंद्रमा वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। बुध की इस राशि में चंद्रमा 49 घंटे से भी ज्यादा रहने वाले हैं। मिथुन में चंद्रमा आज से 1 नंबवर की रात तक विराजमान रहेंगे। इस पर पंडित नरेंद्र उपाध्याय का कहना है कि इस बदलाव का नकारात्मक असर 3 राशियों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कि आखिर ये 3 राशियां कौन सी हैं?
कर्क राशि पर चंद्रमा गोचर का असर कैसा रहेगा?
चंद्रमा का गोचर कर्क राशि के लिए थोड़ी दिक्कत खड़ी कर सकता है। कर्क राशि के बारहवें भाव में आज से चंद्रमा रहेंगे। ऐसे में अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की जरूरत है। बिना जरूरत के बेवजह के खर्चे ना करें। पैसों से जुड़े किसी भी तरह के फैसले हड़बड़ी में ना करें। ऑफिस के काम में मन भटकने के संकेत हैं। किसी बात को लेकर ओवरथिंकिंग होगी। बस अपने जरूरी कामों पर फोकस करें और मन को शांत रखने की कोशिश करें।
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मकर राशि पर चंद्रमा गोचर का असर कैसा रहेगा?
चंद्रमा का गोचर मकर राशि वालों के लिए उतार-चढ़ाव की स्थिति बनाएगा। इस राशि के छठे भाव में चंद्रमा रहेंगे। ऐसे में नौकरी में कुछ चुनौतियों को सामना करना पड़ सकता है। बस ध्यान रखें कि हर छोटी बात दिल से ना लगाएं। कलीग्स के साथ किसी भी बात को लेकर बहसबाजी ना करें। अपना रूटीन सही करें। हेल्थ का ध्यान रखें। पैसों से जुड़े फैसले सोच विचार करके ही लें।
वृश्चिक राशि पर चंद्रमा गोचर का असर कैसा रहेगा?
वृश्चिक राशि वालों को चंद्रमा के इस गोचर से सबसे ज्यादा सावधान रहना है। इस राशि के आठवें भाव में चंद्रमा रहने वाले हैं। बन बनाए काम में देरी हो सकती है। इस वक्त कोई भी बड़ा फैसला रोक दें। कुछ समय के बाद अगला कदम उठाएं। साथ ही पैसों के लेनदेन के दौरान एकदम सतर्क रहें। किसी के बारे में अगर पूरी जानकारी नहीं है तो भरोसा करने में जल्दी ना दिखाएं। गाड़ी वगैरह चलाते वक्त सावधान रहें।
चंद्रमा गोचर के नकारात्मक असर से कैसे बचें?
1. आप भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएं और मन की शांति के लिए कामना करें।
2. अगर मन में कई तरह की बातें आ रही हैं तो शांत रहने के लिए ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें।
3. आप जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं। दान में सफेद चीजें जैसे दूध-दही, चावल या फिर वस्त्र दे सकते हैं।
4. कोशिश करें कि आप जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला ना लें। फालतू के झगड़ों और बहस से दूर रहने की कोशिश करें।
5. चंद्रमा का संबंध मां से मानते हैं तो अपनी मां के साथ रिश्ता सही रखें। उनकी बात सुनें और उनका ख्याल रखें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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