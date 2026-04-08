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30 अप्रैल तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, चंद्र की चाल से होगा प्रॉफिट

Apr 08, 2026 06:29 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Transit Moon Rashifal Chandra Gochar Horoscope : चंद्र ग्रह का संबंध मन, फीलिंग्स और माता से माना गया है। चंद्र ग्रह के गोचर करने से मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलता है। चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन हर दिन होता है।

30 अप्रैल तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, चंद्र की चाल से होगा प्रॉफिट

Transit Moon Rashifal Chandra Gochar Horoscope 2026 , चंद्र का नक्षत्र गोचर राशिफल : ज्योतिष शास्त्र की मानें तो चंद्र ही वह ग्रह, जो सबसे तेज स्पीड में नक्षत्र परिवर्तन करते हैं। सभी ग्रहों के मुकाबले चंद्रमा एक नक्षत्र में बहुत ही कम समय के लिए विराजित होते हैं। चंद्रमा हर महीने और हर सप्ताह गोचर करते रहते हैं। चंद्र ग्रह का संबंध मन, फीलिंग्स और माता से माना गया है। चंद्र ग्रह के गोचर करने से मेष राशि से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलता है। चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन हर दिन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस समय चंद्र का नक्षत्र गोचर मूल नक्षत्र में हो रहा है। अप्रैल महीने के अंत तक चंद्र ग्रह 22 बार अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं। ऐसे में आइए जानते हैं अप्रैल के महीने में चंद्रमा के नक्षत्र परिवर्तन करने से किन राशियों को लाभ हो सकता है-

30 अप्रैल तक इन राशियों की चांदी ही चांदी, मन के कारक चंद्र की चाल से होगा प्रॉफिट

चंद्रमा का अप्रैल का नक्षत्र गोचर मेष राशि के लिए कैसा रहेगा?

मेष राशि के लोगों के लिए अप्रैल के महीने में चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन फलदायक साबित हो सकता है। इस दौरान आप कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे और जी जान लगाकर काम करेंगे। नए अवसरों को हाथ से न जाने दें क्योंकि वे वेतन वृद्धि का कारण भी बन सकते हैं। हेल्दी रहे और भरपूर मात्रा में पानी पीते रहें। रुके हुए काम चल पड़ेंगे। समाज में पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

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चंद्रमा का अप्रैल का नक्षत्र गोचर सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा?

अप्रैल के महीने में चंद्रमा के नक्षत्र परिवर्तन करने से सिंह राशि के लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। इस दौरान आप भाग्यशाली रहेंगे। न्यू जॉब की तलाश कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं। वहीं, हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। हर काम में तरक्की करेंगे।

चंद्रमा का अप्रैल का नक्षत्र गोचर मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा?

मिथुन राशि के लोगों के लिए अप्रैल के महीने में चंद्रमा का नक्षत्र परिवर्तन करना लाभकारी साबित हो सकता है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। शुभ दृष्टि से आपको मान सम्मान का लाभ मिलेगा। कारोबार की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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