अगले 10 दिन 5 राशियों पर संकट के बादल, वक्री बुध गोचर से रहें सावधान!
Transit Mercury Rashifal Vakri Budh Gochar effects 2026 : हाल ही में बुध वक्री हुए हैं। बुध की वक्री चाल बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। बुध के वक्री गोचर का असर मेष राशि से लेकर मीन राशि पर देखने को मिलेगा।
Transit Mercury Rashifal Vakri Budh Gochar, बुध का राशिफल : ग्रहों के राजकुमार बुध इस समय उलटी चाल में बैठे हुए हैं। तुला राशि में विराजमान हैं बुध। ग्रहों के राजकुमार धन के दाता शुक्र के साथ मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं। हाल ही में बुध वक्री हुए हैं। बुध की वक्री चाल बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। बुध के वक्री गोचर का असर मेष से लेकर मीन राशि पर देखने को मिलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, 13 नवंबर 2026 के दिन तक बुध वक्री रहने वाले हैं। जब भी बुध वक्री होते हैं तो जीवन में उतार- चढ़ाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं बुध की वक्री चाल किन राशियों के लिए मुश्किल समय लेकर आई है -
अगले 10 दिन 5 राशियों पर संकट के बादल, वक्री बुध गोचर से रहें सावधान!
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस समय बुध उलटी चाल में गोचर कर रहे हैं। बुध के वक्री चाल में गोचर करने के दौरान 5 राशियों के जातकों को संभलकर चलने की जरूरत है।
1- वृषभ राशि वालों के लिए वक्री बुध का गोचर कैसा रहेगा?
वृषभ राशि वालों के लिए वक्री बुध का गोचर लाभकारी नहीं साबित होगा। थोड़े तनाव वाले पारिवारिक मुद्दों से सावधान रहें। पैसों का खर्च बढ़ सकता है।
2- मिथुन राशि वालों के लिए वक्री बुध का गोचर कैसा रहेगा?
मिथुन राशि वालों के लिए वक्री बुध का गोचर फायदेमंद नहीं साबित होगा। बातचीत से जुड़ी गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। लव लाइफ में दिक्कतें बढ़ सकती हैं।
3- कन्या राशि वालों के लिए वक्री बुध का गोचर कैसा रहेगा?
कन्या राशि वालों के लिए वक्री बुध का गोचर शानदार नहीं साबित होगा। बिजनेस करने वालों को कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी।
4- तुला राशि वालों के लिए वक्री बुध का गोचर कैसा रहेगा?
तुला राशि वालों के लिए वक्री बुध का गोचर पॉजिटिव नहीं साबित होगा। यह समय मुश्किल भरा रहने वाला है। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सोच-विचार जरूर करें।
5- कुंभ राशि वालों के लिए वक्री बुध का गोचर कैसा रहेगा?
कुंभ राशि वालों के लिए वक्री बुध का गोचर शुभ नहीं साबित होगा। कार्यक्षेत्र में काम का प्रेशर ज्यादा महसूस हो सकता है। लेन- देन में देरी हो सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा