अगले 18 दिन 5 राशियों को नौकरी-बिजनेस में लाभ, बुध गोचर देगा प्रॉफिट
Transit Mercury Rashifal in Libra 2026 : बुध इन दिनों शुक्र की तुला राशि में विराजमान हैं। इस गोचर से कुल 5 राशियों को नौकरी और बिजनेस में लाभ मिलने वाला है। जानें ये 5 राशियां कौन सी हैं?
Transit Mercury Rashifal Budh Gochar 2026 बुध का राशिफल : बुध इन दिनों तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और अगले 2 दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र और बुध के बीच अच्छे संबंध हैं और इसी वजह से ये गोचर बहुत ही शुभ और खास है। रही बात बुध की तो उसे बुद्धि, बिजनेस, कम्युनिकेशन स्किल का कारक मानते हैं। ऐसे में इस गोचर से लोगों को अपनी नौकरी, बिजनेस और पैसों के मामले में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इस गोचर के जरिए कुल 5 राशियों को लाभ मिलने वाला है। पंडित जी से जानें ये पांचों राशियां कौन सी हैं?
बुध गोचर से अगले 18 दिन में इन 5 राशियों को मिलेगा लाभ-
मिथुन राशि पर बुध गोचर का असर कैसा होगा?
मिथुन राशि वालों के लिए बुध के इस गोचर से कई अच्छे बदलाव दिखेंगे। बिजनेस में किसी नए प्लान पर काम शुरू हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपना टैलेंट साबित करने के लिए कई मौके मिलेंगे। अगले 18 दिन में कोई बड़ा फैसला ले पाएंगे। धन लाभ के योग बनेंगे। वहीं करियर में आगे बढ़ने के लिए अच्छा खासा मौका मिलेगा।
कन्या राशि पर बुध गोचर का असर कैसा होगा?
कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर पैसों के मामले में अच्छा साबित होगा। बिजनेस से जुड़े लोग अपना काम एक्सपेंड कर सकते हैं। नौकरी में जो भी दिक्कत रही है वो कम होती दिखेंगी। मौजूदा नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। लंबे समय से अटका पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं। अगर पिछले दिनों हेल्थ बार-बार गड़बड़ होती रही है तो अब उसमें सुधार आएगा।
तुला राशि पर बुध गोचर का असर कैसा होगा?
बुध गोचर से तुला राशि वालों को भी अगले 18 दिन कई लाभ मिलने वाले हैं। हिम्मत बढ़ेगी। वहीं मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। नौकरी से लेकर बिजनेस में अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है। इस गोचर के दौरान कोई अहम फैसला भी ले सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। ऐसे में आर्थिक स्थिति में मजबूती आने के योग बनेंगे। घर-परिवार में अच्छा माहौल होगा।
बुध के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या असर होगा? ये जानने के लिए अपनी कुंडली को पंडित जी को दिखाएं। पंडित जी से फ्री चैट करके अपने सवालों के जवाब पाएं।
धनु राशि पर बुध गोचर का असर कैसा होगा?
धनु राशि के लिए बिजनेस के मामले में ये गोचर अच्छा साबित हो सकता है। किसी नई प्लानिंग पर सोच-विचार करते आए हैं तो अब उससे जुड़े अच्छे मौके मिल सकते हैं। इस गोचर के दौरान ही कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। चीजें इस तरह से आगे बढ़ेंगी कि मानसिक तनाव में कमी आएगी और मन को शांति मिलेगी। नौकरी में अच्छी ग्रोथ संभव है। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी में प्रेशर कम महसूस होगा। कम्युनिकेशन स्किल में निखार आएगा।
कुंभ राशि पर बुध गोचर का असर कैसा होगा?
बुध का ये गोचर कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी और बिजनेस से जुड़े लोगों को अब अपनी मेहनत का रिजल्ट मिलता दिखेगा अगर पार्टनरशिप वाले काम किए जाए तो उसमें फायदा मिलने के संकेत हैं। सरकारी तंत्र से सहयोग मिलेगा। इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। किसी यात्रा से लाभ मिलने के संकेत हैं। इस दौरान किसी नए व्यक्ति से मुलाकात की संभावना है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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