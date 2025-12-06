संक्षेप: Transit Mercury Rashifal Sun in Scorpio horoscope: आज बुध के गोचर होते ही सूर्य के साथ युति बनेगी, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। बुधादित्य योग बेहद शुभ और आर्थिक तौर पर लाभकारी माना जाता है।

Transit Mercury Rashifal Sun in Scorpio: दिसंबर के महीने में ग्रहों की चाल बदलने से कई शुभ योगों का निर्माण होने वाला है। बुध और सूर्य की चाल में बदलाव का असर व्यक्ति के जीवन पर भी दिखाई देगा। पंचांग के अनुसार, आज 6 दिसंबर से बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शाम के लगभग 08:52 मिनट पर मंगल की वृश्चिक राशि में बुध का गोचर होगा। बुध के गोचर होते ही सूर्य के साथ युति बनेगी, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। बुधादित्य योग बेहद शुभ और आर्थिक तौर पर लाभकारी माना जाता है। इसलिए आइए जानते हैं बुध-सूर्य की युति से बने बुधादित्य राजयोग से किन राशि के लोगों को शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वृश्चिक राशि में बुध, सूर्य, 15 दिसंबर तक इन राशियों का चमकेगा भाग्य मिथुन राशि: मंगल की राशि में बुध-सूर्य की युति से बना बुधादित्य राजयोग से मिथुन राशि के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह गोचर सुख-शांति, इमोशनल स्टेबिलिटी और समृद्धि का समय लाया है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता महसूस करेंगे।

वृश्चिक राशि: मंगल की राशि में बुध-सूर्य की युति से बना बुधादित्य राजयोग वृश्चिक राशि के लिए शुभ माना जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर यह गोचर लाभ और समृद्धि ला सकता है। कई लोगों के लिए आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। करियर में उन्नति और सम्मान मिलने की भी प्रबल संभावना है।

सिंह राशि: मंगल की राशि में बुध-सूर्य की युति से बना बुधादित्य राजयोग सिंह राशि के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। यह समय उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो परिवार और घर से संबंधित मामलों में वृद्धि चाहते हैं। संपत्ति खरीदने, घर की मरम्मत करने या पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह एक अनुकूल समय रहेगा।