Hindi Newsधर्म न्यूज़Transit Mercury Rashifal Sun in Scorpio horoscope surya Budh vrishchik rashi lucky for these zodiacs till 15 Dec
वृश्चिक राशि में बुध, सूर्य, 15 दिसंबर तक इन राशियों का चमकेगा भाग्य

वृश्चिक राशि में बुध, सूर्य, 15 दिसंबर तक इन राशियों का चमकेगा भाग्य

संक्षेप:

Transit Mercury Rashifal Sun in Scorpio horoscope: आज बुध के गोचर होते ही सूर्य के साथ युति बनेगी, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। बुधादित्य योग बेहद शुभ और आर्थिक तौर पर लाभकारी माना जाता है। 

Dec 06, 2025 01:18 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Transit Mercury Rashifal Sun in Scorpio: दिसंबर के महीने में ग्रहों की चाल बदलने से कई शुभ योगों का निर्माण होने वाला है। बुध और सूर्य की चाल में बदलाव का असर व्यक्ति के जीवन पर भी दिखाई देगा। पंचांग के अनुसार, आज 6 दिसंबर से बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शाम के लगभग 08:52 मिनट पर मंगल की वृश्चिक राशि में बुध का गोचर होगा। बुध के गोचर होते ही सूर्य के साथ युति बनेगी, जिससे बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। बुधादित्य योग बेहद शुभ और आर्थिक तौर पर लाभकारी माना जाता है। इसलिए आइए जानते हैं बुध-सूर्य की युति से बने बुधादित्य राजयोग से किन राशि के लोगों को शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है-

वृश्चिक राशि में बुध, सूर्य, 15 दिसंबर तक इन राशियों का चमकेगा भाग्य

मिथुन राशि: मंगल की राशि में बुध-सूर्य की युति से बना बुधादित्य राजयोग से मिथुन राशि के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह गोचर सुख-शांति, इमोशनल स्टेबिलिटी और समृद्धि का समय लाया है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मकता महसूस करेंगे।

वृश्चिक राशि: मंगल की राशि में बुध-सूर्य की युति से बना बुधादित्य राजयोग वृश्चिक राशि के लिए शुभ माना जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर यह गोचर लाभ और समृद्धि ला सकता है। कई लोगों के लिए आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। करियर में उन्नति और सम्मान मिलने की भी प्रबल संभावना है।

सिंह राशि: मंगल की राशि में बुध-सूर्य की युति से बना बुधादित्य राजयोग सिंह राशि के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है। यह समय उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो परिवार और घर से संबंधित मामलों में वृद्धि चाहते हैं। संपत्ति खरीदने, घर की मरम्मत करने या पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए यह एक अनुकूल समय रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
