बुध-मंगल की चाल बदलेगी इन 3 राशियों का समय, वृश्चिक राशि में गोचर से खूब मिलेगा फायदा
संक्षेप: Transit Mercury Rashifal Mars 2025: मंगल के गोचर करते ही वृश्चिक राशि में बुध और मंगल की युति बन जाएगी। पंचांग के अनुसार, वृश्चिक राशि में बुध और मंगल की युति 27 अक्टूबर से बनने वाली है, जिससे कुछ राशियों को बंपर लाभ हो सकता है।
Transit Mercury Rashifal Mars 2025: इस समय बुध वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। जल्द ही मंगल की वृश्चिक राशि में स्वयं मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल के गोचर करते ही वृश्चिक राशि में बुध और मंगल की युति बन जाएगी। पंचांग के अनुसार, वृश्चिक राशि में बुध और मंगल की युति 27 अक्टूबर से 23 नवंबर तक रहने वाली है। ऐसे में यह युति कुछ राशियों को लाभदायक रिजल्ट्स दे सकती है तो कुछ के लिए समस्याएं भी बढ़ा सकती है। आइए जानते हैं बुध और मंगल गोचर की लकी राशियों के बारे में-
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि में बुध और मंगल का गोचर पॉजिटिव मौके लेकर आया है। परिवार और दोस्तों के संग आपके कनेक्शन मजबूत होंगे। सूझ-बूझ के साथ करियर से जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। साथ ही जुबान पर भी संयम रखना बेहतर रहेगा।
वृषभ राशि
वृषभ राशि के लिए वृश्चिक राशि में बुध और मंगल का गोचर बेहद शुभ माना जा रहा है। जीवन में तनाव का स्तर कम होगा। चल रही परेशानियां कम होने लगेगी। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलने के साथ दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है। दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं।
धनु राशि
वृश्चिक राशि में बुध और मंगल का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं। घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा। न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।
