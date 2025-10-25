Hindustan Hindi News
बुध-मंगल की चाल बदलेगी इन 3 राशियों का समय, वृश्चिक राशि में गोचर से खूब मिलेगा फायदा

संक्षेप: Transit Mercury Rashifal Mars 2025: मंगल के गोचर करते ही वृश्चिक राशि में बुध और मंगल की युति बन जाएगी। पंचांग के अनुसार, वृश्चिक राशि में बुध और मंगल की युति 27 अक्टूबर से बनने वाली है, जिससे कुछ राशियों को बंपर लाभ हो सकता है।  

Sat, 25 Oct 2025 03:13 PMShrishti Chaubey
Transit Mercury Rashifal Mars 2025: इस समय बुध वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। जल्द ही मंगल की वृश्चिक राशि में स्वयं मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल के गोचर करते ही वृश्चिक राशि में बुध और मंगल की युति बन जाएगी। पंचांग के अनुसार, वृश्चिक राशि में बुध और मंगल की युति 27 अक्टूबर से 23 नवंबर तक रहने वाली है। ऐसे में यह युति कुछ राशियों को लाभदायक रिजल्ट्स दे सकती है तो कुछ के लिए समस्याएं भी बढ़ा सकती है। आइए जानते हैं बुध और मंगल गोचर की लकी राशियों के बारे में-

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि में बुध और मंगल का गोचर पॉजिटिव मौके लेकर आया है। परिवार और दोस्तों के संग आपके कनेक्शन मजबूत होंगे। सूझ-बूझ के साथ करियर से जुड़े डिसीजन लेना बेहतर रहेगा। जीवनसाथी का सपोर्ट भी मिलेगा। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। साथ ही जुबान पर भी संयम रखना बेहतर रहेगा।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लिए वृश्चिक राशि में बुध और मंगल का गोचर बेहद शुभ माना जा रहा है। जीवन में तनाव का स्तर कम होगा। चल रही परेशानियां कम होने लगेगी। किस्मत का भरपूर साथ मिलेगा। इस दौरान जातकों को नौकरी में सफलता मिलने के साथ दोस्तों का सहयोग भी मिल सकता है। दांपत्य जीवन में सुख-शांति और प्रेम के आसार हैं।

धनु राशि

वृश्चिक राशि में बुध और मंगल का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन भी स्टेबल रहने वाली है। व्यवसायियों के लिए समय बेहद शुभ रहने वाला है। बिजनेस में प्रॉफिट होने के योग हैं। घर-परिवार में शांति का माहौल रहेगा। न्यू जॉब के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
