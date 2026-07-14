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9 दिन में इन 3 राशियों को अचानक होगा लाभ, बुध गोचर देगा अच्छी खबर

By Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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transit mercury rashifal Budh Gochar vakri : उलटी चाल में बुध के गोचर करने से कुछ राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। आइए जानते हैं बुध के वक्री चाल में गोचर करने से किन राशियों के लिए समय खास रहने वाला है-

9 दिन में इन 3 राशियों को अचानक होगा लाभ, बुध गोचर देगा अच्छी खबर
transit mercury rashifal Budh Gochar

Transit mercury rashifal Budh Gochar vakri, वक्री बुध राशिफल : बुध ग्रह आप पर मेहरबान हों तो करियर, व्यापार, और सोशल लाइफ में आनंद बना रहता है। बुध बुद्धि, वाणी और शिक्षा के कारक भी माने जाते हैं। इस वक्त बुध मिथुन राशि में विराजे हुए हैं, जो बुध देव की ही राशि है। इस समय बुध वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। बुध जब भी वक्री होते हैं, उनका प्रभाव और गहरा हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध का वक्री चाल में गोचर 24 जुलाई 2026 की सुबह 4:26 मिनट तक होगा। उलटी चाल में बुध के गोचर करने से जहां कुछ राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा वहीं, कुछ के लिए समय मुश्किल भी रहेगा। आइए जानते हैं बुध के वक्री चाल में गोचर करने से किन राशियों के लिए समय खास रहने वाला है-

9 दिन में इन 3 राशियों को अचानक होगा लाभ, बुध गोचर देगा अच्छी खबर

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, वक्री चाल में बुध का गोचर करना मेष राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि के लिए शुभ माना जा रहा है।

मेष राशि के जातकों के लिए वक्री चाल में बुध का गोचर करना कैसा रहेगा?

बुध का गोचर वक्री चाल में होना मेष राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। आपके दिमाग में कई इनोवेटिव विचार आ सकते हैं। पॉजिटिव माहौल का एहसास करेंगे। आप अपनी जुबान से दूसरों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे।

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वक्री चाल में बुध का गोचर करना कैसा रहेगा?

बुध का गोचर वक्री चाल में होना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। आप अपनी जुबान से दूसरों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। धार्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप काफी क्रिएटिव महसूस करेंगे। लंबे समय से रुकी हुई कोई डील आगे बढ़ सकती है।

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कर्क राशि के जातकों के लिए वक्री चाल में बुध का गोचर करना कैसा रहेगा?

बुध का गोचर वक्री चाल में होना कर्क राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स और ज्यादा निखरेगा। आपको अपने बॉस व गुरु का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस दौरान ट्रैवल करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ऐसे में उन्हें नोट कर लेना बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

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