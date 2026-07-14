9 दिन में इन 3 राशियों को अचानक होगा लाभ, बुध गोचर देगा अच्छी खबर
transit mercury rashifal Budh Gochar vakri : उलटी चाल में बुध के गोचर करने से कुछ राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। आइए जानते हैं बुध के वक्री चाल में गोचर करने से किन राशियों के लिए समय खास रहने वाला है-
Transit mercury rashifal Budh Gochar vakri, वक्री बुध राशिफल : बुध ग्रह आप पर मेहरबान हों तो करियर, व्यापार, और सोशल लाइफ में आनंद बना रहता है। बुध बुद्धि, वाणी और शिक्षा के कारक भी माने जाते हैं। इस वक्त बुध मिथुन राशि में विराजे हुए हैं, जो बुध देव की ही राशि है। इस समय बुध वक्री चाल में गोचर कर रहे हैं। बुध जब भी वक्री होते हैं, उनका प्रभाव और गहरा हो जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध का वक्री चाल में गोचर 24 जुलाई 2026 की सुबह 4:26 मिनट तक होगा। उलटी चाल में बुध के गोचर करने से जहां कुछ राशियों को प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा वहीं, कुछ के लिए समय मुश्किल भी रहेगा। आइए जानते हैं बुध के वक्री चाल में गोचर करने से किन राशियों के लिए समय खास रहने वाला है-
9 दिन में इन 3 राशियों को अचानक होगा लाभ, बुध गोचर देगा अच्छी खबर
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, वक्री चाल में बुध का गोचर करना मेष राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि के लिए शुभ माना जा रहा है।
मेष राशि के जातकों के लिए वक्री चाल में बुध का गोचर करना कैसा रहेगा?
बुध का गोचर वक्री चाल में होना मेष राशि के जातकों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। आपके दिमाग में कई इनोवेटिव विचार आ सकते हैं। पॉजिटिव माहौल का एहसास करेंगे। आप अपनी जुबान से दूसरों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वक्री चाल में बुध का गोचर करना कैसा रहेगा?
बुध का गोचर वक्री चाल में होना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुभ माना जा रहा है। आप अपनी जुबान से दूसरों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। धार्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप काफी क्रिएटिव महसूस करेंगे। लंबे समय से रुकी हुई कोई डील आगे बढ़ सकती है।
कर्क राशि के जातकों के लिए वक्री चाल में बुध का गोचर करना कैसा रहेगा?
बुध का गोचर वक्री चाल में होना कर्क राशि के जातकों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स और ज्यादा निखरेगा। आपको अपने बॉस व गुरु का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस दौरान ट्रैवल करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ऐसे में उन्हें नोट कर लेना बेहतर रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा