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6 दिन बाद से इन 7 राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध गोचर मिथुन राशि में देगा लाभ

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Transit Mercury Rashifal Budh Gochar : बुध का गोचर कुछ जातकों के लिए उत्तम साबित हो सकता है तो कुछ राशियों के लिए नेगेटिव भी साबित हो सकता है। मिथुन राशि में बुध गोचर से कुछ राशियों के गोल्डन दिन शुरू होने वाले हैं। 

6 दिन बाद से इन 7 राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध गोचर मिथुन राशि में देगा लाभ

Transit Mercury Rashifal Budh Gochar, बुध गोचर का राशिफल : बुध ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं। बुध ग्रह बुद्धि, बिजनेस, वाणी के कारक माने जाते हैं। बुध इस समय वक्री यानि उलटी चाल में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह इस समय चंद्र की कर्क राशि में बैठे हुए हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, 7 जुलाई 2026 के दिन मिथुन राशि में बुध का गोचर होगा। बुध का गोचर कुछ राशि के जातकों के लिए उत्तम साबित हो सकता है तो कुछ राशियों के लिए नेगेटिव भी साबित हो सकता है। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर मिथुन राशि में 5 अगस्त की शाम तक होगा। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं कि बुध का गोचर पॉजिटिव तरीके से किन राशियों पर प्रभाव डाल सकता है और बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए-

6 दिन बाद से इन 7 राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध गोचर मिथुन राशि में देगा लाभ

बुध का गोचर किन राशियों के लिए लाभकारी रहेगा?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मिथुन राशि में बुध का गोचर करना कुछ राशियों के जातकों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। बुध का यह गोचर वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, धनु राशि, सिंह राशि, और कन्या राशि के लिए अत्यंत फायदेमंद माना जा रहा है।

बुध के गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा?

आमतौर पर बुध ग्रह का शुभ प्रभाव करियर में सफलता दिला सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध के गोचर के शुभ प्रभाव से सोशल कनेक्शन में वृद्धि होती है। इस दौरान स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कला से जुड़े लोगों के लिए भी समय बेहद अच्छा माना जाता है। बुध का शुभ इफेक्ट आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स और ज्यादा निखारेगा। इस दौरान आप काफी क्रिएटिव महसूस करेंगे। काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे।

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बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?

  • बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं।
  • हरी चीजों का दान करना चाहिए।
  • बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए ॐ ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः, ॐ बुं बुधाय नमः, ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम: मंत्रों का जाप करें।
  • बुधवार के दिन हरी साग-सब्जी या अन्न का दान करने से भी बुध देव की कृपा पा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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