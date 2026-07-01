6 दिन बाद से इन 7 राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध गोचर मिथुन राशि में देगा लाभ
Transit Mercury Rashifal Budh Gochar : बुध का गोचर कुछ जातकों के लिए उत्तम साबित हो सकता है तो कुछ राशियों के लिए नेगेटिव भी साबित हो सकता है। मिथुन राशि में बुध गोचर से कुछ राशियों के गोल्डन दिन शुरू होने वाले हैं।
Transit Mercury Rashifal Budh Gochar, बुध गोचर का राशिफल : बुध ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं। बुध ग्रह बुद्धि, बिजनेस, वाणी के कारक माने जाते हैं। बुध इस समय वक्री यानि उलटी चाल में गोचर कर रहे हैं। बुध ग्रह इस समय चंद्र की कर्क राशि में बैठे हुए हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, 7 जुलाई 2026 के दिन मिथुन राशि में बुध का गोचर होगा। बुध का गोचर कुछ राशि के जातकों के लिए उत्तम साबित हो सकता है तो कुछ राशियों के लिए नेगेटिव भी साबित हो सकता है। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह बुध माने जाते हैं। ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर मिथुन राशि में 5 अगस्त की शाम तक होगा। ऐसे में आइए पंडित जी से जानते हैं कि बुध का गोचर पॉजिटिव तरीके से किन राशियों पर प्रभाव डाल सकता है और बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए-
6 दिन बाद से इन 7 राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध गोचर मिथुन राशि में देगा लाभ
बुध का गोचर किन राशियों के लिए लाभकारी रहेगा?
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, मिथुन राशि में बुध का गोचर करना कुछ राशियों के जातकों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। बुध का यह गोचर वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, धनु राशि, सिंह राशि, और कन्या राशि के लिए अत्यंत फायदेमंद माना जा रहा है।
बुध के गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा?
आमतौर पर बुध ग्रह का शुभ प्रभाव करियर में सफलता दिला सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध के गोचर के शुभ प्रभाव से सोशल कनेक्शन में वृद्धि होती है। इस दौरान स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। कला से जुड़े लोगों के लिए भी समय बेहद अच्छा माना जाता है। बुध का शुभ इफेक्ट आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स और ज्यादा निखारेगा। इस दौरान आप काफी क्रिएटिव महसूस करेंगे। काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे।
बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए?
- बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं।
- हरी चीजों का दान करना चाहिए।
- बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए ॐ ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः, ॐ बुं बुधाय नमः, ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं स: बुधाय नम: मंत्रों का जाप करें।
- बुधवार के दिन हरी साग-सब्जी या अन्न का दान करने से भी बुध देव की कृपा पा सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा