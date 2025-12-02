संक्षेप: Transit Mercury Rashifal Budh Gochar Mercury in Scorpio Horoscope 2025: कुछ ही दिनों में बुध का प्रवेश मंगल की राशि में होने जा रहा है। ऐसे में बुध के राशि परिवर्तन करने से कुछ राशियों को जबरदस्त प्रॉफिट हो सकता है।

Tue, 2 Dec 2025 05:14 PM

Transit Mercury Rashifal Budh Gochar: जल्द ही ग्रहों के राजकुमार अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। बुध की चाल पलटने से सभी 12 राशियों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव देखने को मिलता ही है। ग्रहों के राजकुमार इस टाइम तुला राशि में विराजमान हैं। कुछ ही दिनों में बुध का प्रवेश मंगल की राशि में होने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 6 दिसंबर को शनिवार के दिन 08 बजकर 52 पी एम पर बुध का वृश्चिक होगा होगा। मंगल की वृश्चिक राशि में बुध 29 दिसंबर की सुबह 07:27 ए एम तक रहेंगे। ऐसे में बुध के राशि परिवर्तन करने से कुछ राशियों को लाभ तो कुछ राशियों को नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं। आइए जानते हैं बुध का वृश्चिक राशि में गोचर किन राशि के जातकों के लिए अच्छा टाइम लेकर आ रहा है-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

6 दिसंबर से इन राशियों के अच्छे दिन शुरू, बुध का वृश्चिक गोचर देगा फायदा वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मंगल की वृश्चिक राशि में बुध का गोचर बेहद ही लाभकारी माना जा रहा है।

गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा।

आकस्मिक धन प्राप्ति के योग भी नजर आ रहे हैं।

वृश्चिक राशि के सिंगल लोगों की लाइफ में लव की एंट्री होने वाली है।

शादीशुदा लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

यह समय आपके लिए फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा माना जा रहा है।

पूजा पाठ में खूब मन लगेगा।

कुंभ राशि मंगल की वृश्चिक राशि में बुध के गोचर से कुंभ राशि के लोगों को फायदा मिलेगा।

बिजनेस या नौकरी कर रहे लोगों को कोई बड़ा प्रॉफिट हो सकता है।

दांपत्य जीवन में चल रहे वाद विवादों को आसानी से सुलझा सकेंगे।

बुध की इस चाल से आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है।

बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे।

मकर राशि मकर राशि के जातकों के लिए मंगल की वृश्चिक राशि में बुध का गोचर बेहद ही शुभ माना जा रहा है।

करियर में बॉस का साथ मिलेगा और आप ऊंचाइयां हासिल करेंगे।

बिजनेस में बनाए गए ग्रोथ प्लांस अपना असर दिखाएंगे।

कोई गुड न्यूज मिल सकती है, जिससे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी।

अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं।