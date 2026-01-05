Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Transit Mercury Rashifal Budh gochar in Shukra Nakshatra Good days begin for these 3 zodiacs from January 7
7 जनवरी से इन 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू, शुक्र के नक्षत्र में करेंगे बुध गोचर

संक्षेप:

Transit Mercury Rashifal Budh gochar in Shukra Nakshatra: कुछ ही दिनों में बुध नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। इस बार शुक्र के नक्षत्र में बुध का गोचर होगा। ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर कुछ राशियों की किस्मत चमका सकता है। 

Jan 05, 2026 11:59 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Transit Mercury Rashifal Budh gochar: हर महीने ग्रहों के राजकुमार बुध गोचर करते हैं, जो अपने अपने साथ शुभ और अशुभ परिणाम साथ लेकर आता है। बुध ग्रह इस समय गुरु की धनु राशि और मूल नक्षत्र में विराजमान हैं। कुछ ही दिनों में बुध नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। इस बार शुक्र के नक्षत्र में बुध का गोचर होगा। मूल नक्षत्र से पूर्वाषाढा नक्षत्र में 07 जनवरी को बुध गोचर करेंगे। 12:04 ए एम पर बुध का प्रवेश शुक्र के नक्षत्र में होगा, जो सभी राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव डालेगा। आइए जानते हैं शुक्र के नक्षत्र में बुध के प्रवेश से किन राशियों को लाभ और भाग्य का साथ मिल सकता है-

7 दिसंबर से इन 3 राशियों के अच्छे दिन शुरू, शुक्र के नक्षत्र में करेंगे बुध गोचर

मेष राशि

मेष राशि के लोगों के लिए शुक्र के नक्षत्र में बुध का प्रवेश लाभदायक साबित हो सकता है।

इस दौरान आप पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहने वाले हैं।

प्रोफेशनल लाइफ में प्रमोशन के नए अवसर मिल सकते हैं।

जीवन में चल रहा स्ट्रेस कम होगा।

जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है।

धनु राशि

शुक्र के नक्षत्र में बुध का प्रवेश धनु राशि वालों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।

आप हर टास्क को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट करेंगे।

व्यापारियों के काम की प्रशंसा होगी।

प्रॉफिटेबल डील भी मिल सकती है।

हेल्दी रहेंगे पर हाइड्रेटेड रहना न भूलें।

आपकी पद-प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी।

मीन राशि

मीन राशि आपके लिए शुक्र के नक्षत्र में बुध का प्रवेश शुभ साबित हो सकता है।

कानूनी मामले हल हो जाएंगे।

स्टूडेंट्स का फोकस पढ़ाई पर रहेगा।

दिन शुभ माना जा रहा है।

लव लाइफ भी अच्छे रहने वाली है।

हेल्थ पर ध्यान दें।

