11 अप्रैल से इन राशियों के करियर और बिजनेस में वृद्धि, मीन राशि में करेंगे बुध गोचर
Transit Mercury in Pisces Horoscope 2026 : जल्द ही बुध अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। ग्रहों के राजकुमार का गोचर कुछ राशियों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है तो कुछ राशियों को मुश्किल समय भी दे सकता है।
Transit Mercury in Pisces Horoscope 2026, बुध का मीन राशि में गोचर : इस समय ग्रहों के राजकुमार बुध कुंभ राशि में विराजमान हैं। कुछ ही दिनों में बुध की चाल में बदलाव देखने को मिल सकता है। ग्रहों के राजकुमार का गोचर कुछ राशियों के जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है तो कुछ राशियों को मुश्किल समय भी दे सकता है। मेष से लेकर मीन राशि के लिए बुध का राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 11 अप्रैल 2026 के दिन मीन राशि में बुध का गोचर होगा। मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु माने जाते हैं। ऐसे में गुरु की मीन राशि में बुध 29 अप्रैल तक विराजमान रहने वाले हैं। आइए जानते हैं बुध का राशि परिवर्तन किन राशि के जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है-
11 अप्रैल से इन राशियों के करियर और बिजनेस में वृद्धि, मीन राशि में करेंगे बुध गोचर
मिथुन राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा?
गुरु की मीन राशि में बुध का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए शुभ माना जा रहा है। आप काफी क्रिएटिव महसूस करेंगे। आपके दिमाग में कई इनोवेटिव विचार आ सकते हैं। ऐसे में उन्हें नोट कर लेना बेहतर रहेगा। लंबे समय से रुकी हुई कोई डील आगे बढ़ सकती है। कला से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद खास माना जा रहा है। पॉजिटिव माहौल का एहसास करेंगे।
कर्क राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा?
कर्क राशि के लोगों के लिए गुरु की मीन राशि में बुध का गोचर फायदेमंद साबित हो सकता है। आप अपनी जुबान से दूसरों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। ये गोचर आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स और ज्यादा निखरेगा। आपको अपने बॉस व गुरु का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस दौरान ट्रैवल करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा।
कन्या राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा?
गुरु की मीन राशि में बुध का गोचर कन्या राशि के लोगों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। इस समय स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। धार्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अचानक कोई बड़ी डील हासिल हो सकती है। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। किसी ट्रिप पर जाने का प्लान भी बन सकता है। सोशल कनेक्शन में वृद्धि होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
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सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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