बुध, गुरु, शुक्र, मंगल गोचर से मचेगा धमाल, इन 4 राशियों के जीवन में होगी खुशियों की बौछार

Transit Mercury Horoscope Mars Rashifal Venus Transit: जल्द ही 4 बड़े ग्रह अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। ग्रहों का लगातार नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा। यह दुर्लभ संयोग जनवरी के आखिरी दिनों में देखने को मिलेगा। 29 से लेकर 31 जनवरी के बीच मंगल, बुध, गुरु और शुक्र नक्षत्र गोचर करने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, सबसे पहले 29 जनवरी 2026 को रात 12:46 मिनट पर मंगल ग्रह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से निकलकर श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे। श्रवण नक्षत्र के स्वामी गह चंद्रमा है। इसके बाद 30 जनवरी को सुबह 10:53 मिनट पर गुरु ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र के एक चरण से दूसरे चरण में एंटर करेंगे। फिर 31 जनवरी को बुध और शुक्र दोनों एक ही दिन धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। बुध 03:27 ए एम पर और शुक्र शाम के 05:41 मिनट पर धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ग्रहों के लगातार गोचर से ग्रहों की एक्टिव एनर्जी कुछ राशियों के लिए बेहतरीन समय ला रही है।