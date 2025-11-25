शनि की राशि में मंगल का गोचर, इन 3 राशियों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ
Transit Mars Rashifal Mangal Ka Gochar: मंगल साहस, युद्ध, पराक्रम, एनर्जी, रक्त, भाई, और भूमि के कारक माने जाते हैं। जल्द ही शनि की राशि में मंगल का प्रवेश होगा, जिससे कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं।
Transit Mars Rashifal Mangal Ka Gochar: मंगल की चाल सफलता का स्वाद चखा सकती है तो जीवन में उथल-पुथल भी मचा सकती है। ग्रहों के सेनापति हैं मंगल, जिनकी चाल विशेष महत्व रखती है। मंगल साहस, युद्ध, पराक्रम, एनर्जी, रक्त, भाई, और भूमि के कारक माने जाते हैं। इस समय मंगल वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। पंचांग के अनुसार, नए साल में मकर राशि में मंगल गोचर करने वाले हैं। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। ऐसे में शनि कि राशि में मंगल का गोचर कुछ राशियों को पॉजिटिव खबर दे सकता है-
शनि की राशि में मंगल का गोचर, इन 3 राशियों को मिलेगा भाग्य का पूरा साथ
तुला राशि
तुला राशि के जातकों को शनि की राशि में मंगल का गोचर होने से फायदा हो सकता है।
इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनेंगी।
करियर में आप सफलता हासिल करेंगे।
कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे।
माता-पिता संग रिश्तों में मधुरता भी आएगी।
प्रेम-संबंधों के लिए ये गोचर बहुत शुभ नहीं माना जा रहा है।
वृश्चिक राशि
शनि की राशि में मंगल का गोचर होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा।
एनर्जेटिक महसूस करेंगे।
कार्यक्षेत्र में अपने आत्मविश्वास के साथ आप सभी मुश्किलों को पार कर लेंगे।
घर के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करेंगे।
व्यापार में धन-लाभ के अवसर दिख रहें हैं।
किसी लंबी यात्रा पर जाने का प्लान भी बन सकता है।
बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है।
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए शनि की राशि में मंगल का गोचर होना बेहद ही शुभ साबित हो सकता है।
पराक्रम रंग लाएगा।
आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
व्यापार में लाभ के योग दिख रहें हैं।
परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा।
जीवनसाथी के साथ रिश्ता पहले से अच्छा होगा।
स्वास्थ्य भी बेहतर होगा।
व्यापार में चल रहे विवाद खत्म हो जाएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।