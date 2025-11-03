बुध के नक्षत्र में मंगल की एंट्री, 19 नवंबर से इन राशियों को खूब मिलेगी सफलता
संक्षेप: Transit Mars Rashifal Mangal Horoscope: मंगल का गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद लकी तो कुछ राशियों के लिए मुश्किल सिचूऐशन ला सकता है। बुध के नक्षत्र में मंगल का गोचर कुछ राशियों के लिए गोल्डन टाइम ला सकता है।
Transit Mars Rashifal Mangal: ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर ज्योतिष की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय मंगल वृश्चिक राशि में, और अनुराधा नक्षत्र में विराजमान हैं। जल्द ही मंगल अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं। मंगल का गोचर कुछ राशियों के लिए बेहद लकी तो कुछ राशियों के लिए मुश्किल सिचूऐशन ला सकता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, ग्रहों के सेनापति मंगल जल्द ही बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। 19 नवंबर के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में मंगल का गोचर होगा। इस नक्षत्र में 7 दिसम्बर तक मंगल देव विराजने वाले हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध हैं। ऐसे में बुध के नक्षत्र में मंगल का गोचर कुछ राशियों के लिए गोल्डन टाइम ला सकता है।
मिथुन राशि
बुध के नक्षत्र में मंगल का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकता है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यापार में आ रही दिक्कतें धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी। आप अपनी प्रतिभा से सभी मुश्किलों को आसानी से पार कर लेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा माना जा रहा है। कोई गुड न्यूज भी मिल सकती है।
तुला राशि
बुध के नक्षत्र में मंगल का गोचर तुला राशि के लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जा रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी मुश्किलें समाप्त होने लगेंगी। मान-सम्मान भी मिलेगा। आपको अपने गुरु का भरपूर सपोर्ट मिलने वाला है। धार्मिक गतिविधियों में भी मन लगेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें।
मकर राशि
बुध के नक्षत्र में मंगल का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए उत्तम माना जा रहा है। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपका पूरा फोकस अपने काम पर रहेगा। काम को लेकर आपकी तारीफ भी होगी। कोर्ट-कचहरी के मामले में जीत हासिल कर सकते हैं। वहीं, जीवनसाथी के साथ समय बिताना इस दौरान अच्छा रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।