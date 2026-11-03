अगले 10 दिन 4 राशियों की मौज, मंगल गोचर देगा बंपर फायदा
Mars Transit in Cancer 2026 : मंगल अभी कर्क राशि में हैं और अगले 10 दिन तक यहीं रहेंगे। जानें इस गोचर से किन 4 राशियों को लाभ मिलने के संकेत हैं?
Transit Mangal Gochar 2026 मंगल राशिफल : बीते 18 सितंबर से मंगल चंद्रमा की कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी इस राशि में मंगल अगले 10 दिन और रहेंगे। इन 10 दिनों में मंगल कुल 4 राशियों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। 12 नवंबर तक मंगल के इस गोचर से मेष राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि वालों को लाभ होगा। जब भी मंगल कर्क राशि में आते हैं तो घर-परिवार की स्थिति मजबूत होने के साथ प्रॉपर्टी और काम से जुड़ी चीजों में सफलता मिलती है। वहीं व्यक्ति इस गोचर के दौरान इमोशनल तौर पर भी मजबूती महसूस करता है। जानिए लाभ पाने वाली राशियों की जिंदगी में किस तरह के बदलाव आएंगे?
मंगल गोचर से लाभ पाने वाली राशियां कौन सी हैं?
मेष राशि पर मंगल गोचर का असर कैसा होगा?
मेष राशि के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही खास है। इस राशि के जातकों को मंगल की एनर्जी के चलते अपनी नौकरी में अच्छी खासी ग्रोथ मिल सकती है। किसी नई जिम्मेदारी के मिलने से खुशी होगी। काम से ही पहचान मिलेगी और धीरे-धीरे एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिलता जाएगा। वहीं इस दौरान प्रॉपर्टी और वाहन की खरीददारी से जुड़ा प्रोसेस पूरा हो सकता है। बस हड़बड़ी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें।
वृश्चिक राशि पर मंगल गोचर का असर कैसा होगा?
वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह खुद मंगल ही हैं और ऐसे में इस राशि के जातकों को भी अगले 10 दिन में अच्छा बदलवा दिख सकती है। कहीं की यात्रा हो सकती है। वहीं बिजनेस से जुड़े मामलों में लाभ होने के संकेत हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकता है। हालांकि इस दौरान पैसों से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसला लेना ही सही रहेगा।
धनु राशि पर मंगल गोचर का असर कैसा होगा?
मंगल गोचर से अगले 10 दिन तक धनु राशि वालों को करियर में लाभ मिल सकता है। वहीं पैसों से जुड़ी स्थिति भी मजबूत होने के आसार बनेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के जरिए टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। बस अपने खर्चे और बचत के बीच सही बैलेंस बनाएं। पैसों से जुड़े मामले में हड़बड़ी दिखाना सही नहीं होगा।
मीन राशि पर मंगल गोचर का असर कैसा होगा?
मीन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर लाभप्रद होगा। संतान से जुड़ी कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा फायदा मिल सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग भी इस बीच अच्छा मुनाफा पाएंगे। वहीं नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने से मन खुश रहेगा। पैसों से जुड़े मामले में कोई राहत मिलने से मन खुश रहेगा। खर्चे का बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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