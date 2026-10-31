12 नवंबर को मंगल गोचर से इन 3 राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Mars Transit 2026: 12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में गोचर करेंगे। जानें कन्या, मकर और मीन राशि के लिए यह गोचर क्यों चुनौतीपूर्ण है और इसके अचूक उपाय।

ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को साहस, ऊर्जा, भूमि, पराक्रम और क्रोध का कारक माना जाता है। मंगल के राशि परिवर्तन का असर व्यक्ति के करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर भी देखने को मिलता है। 12 नवंबर 2026 को मंगल ग्रह कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का यह गोचर कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण रह सकता है। खासतौर पर कन्या, मकर और मीन राशि के जातकों को इस दौरान कई मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं इन 3 राशियों पर मंगल गोचर का क्या असर पड़ सकता है।

कन्या राशि: निवेश और रिश्तों में बरतें सावधानी कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का सिंह राशि में गोचर बारहवें भाव में होगा। ज्योतिष में इस भाव को खर्च, हानि और विदेश से जुड़े मामलों का कारक माना जाता है। ऐसे में इस दौरान आपके खर्च बढ़ सकते हैं। जमीन-जायदाद से जुड़े किसी मामले में फैसला लेने से पहले सभी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें। निवेश के लिए भी जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। विदेश से जुड़े कारोबार में सावधानी बरतने की जरूरत है। वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। रिश्तों के बीच किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बढ़ने न दें। अपनी निजी बातें हर किसी से साझा करने से भी बचें। उपाय के तौर पर रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा।

मकर राशि: वाहन चलाते समय रहें सतर्क मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर आठवें भाव में होने जा रहा है। ज्योतिष में इस भाव को अचानक होने वाली घटनाओं, उतार-चढ़ाव और अनिश्चितताओं से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस अवधि में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। जल्दबाजी और लापरवाही से बचना आपके लिए जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी किसी परेशानी को नजरअंदाज न करें। नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल की राजनीति से दूर रहना चाहिए। किसी सहकर्मी के साथ बेवजह विवाद आपकी छवि पर असर डाल सकता है। गुस्से पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा, क्योंकि छोटी-सी बात परिवार या सामाजिक रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती है। ज्योतिषीय उपाय के रूप में गुड़, गेहूं और लाल वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है।

मीन राशि: कार्यक्षेत्र में विरोधियों से रहें सावधान मीन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर छठे भाव में होगा। ज्योतिष में इस भाव का संबंध शत्रु, रोग, कर्ज और प्रतियोगिता से माना जाता है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपनी योजनाएं हर किसी के सामने बताने से बचें। जो लोग सामने से आपका साथ देते हैं, लेकिन पीठ पीछे आलोचना करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। गलत संगति से दूर रहें और समय का सही इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही न करें। पेट या हृदय से जुड़ी परेशानी महसूस होने पर चिकित्सकीय सलाह लें। उपाय के तौर पर मंगल मंत्रों का जप करना लाभकारी माना जाता है।

तीनों राशियों को इन मामलों में रखनी होगी सावधानी मंगल का सिंह राशि में गोचर इन तीनों राशियों के लिए अलग-अलग तरह की चुनौतियां लेकर आ सकता है। कन्या राशि वालों को खर्च, निवेश और वैवाहिक संबंधों पर ध्यान देना होगा। मकर राशि के जातकों के लिए वाहन, स्वास्थ्य और कार्यस्थल का माहौल महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं मीन राशि वालों को विरोधियों और अपनी संगति को लेकर सतर्क रहना चाहिए। इस दौरान गुस्से में आकर कोई फैसला लेने से बचें। आर्थिक मामलों में जोखिम लेने के बजाय सोच-समझकर आगे बढ़ें। परिवार के लोगों के साथ बातचीत में संयम रखें और किसी भी विवाद को बढ़ाने से बचें।

मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंगबली के सामने दीपक जलाएं। जरूरतमंद लोगों को गुड़, गेहूं या लाल वस्त्र का दान करना भी मंगल से जुड़े पारंपरिक उपायों में शामिल है। इसके अलावा मंगल ग्रह के मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जप कर सकते हैं। इस दौरान अपने व्यवहार में धैर्य बनाए रखना और जल्दबाजी से बचना भी जरूरी है।

ग्रह गोचर के प्रभाव हर व्यक्ति की जन्मकुंडली और ग्रहों की स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। संयम, विवेक और उचित ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर ग्रहों के अशुभ प्रभाव से राहत पाया जा सकता है।