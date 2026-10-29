आने वाले 24 दिन चार राशियों के लिए शानदार, केतु, मंगल, गुरु गोचर से धन वर्षा
Transit Mars Rashifal Guru Gochar Ketu Horoscope 2026 : गुरु, केतु और मंगल की युति सिंह राशि में बनने वाली है। सूर्य की राशि में तीन ग्रहों का गोचर कुछ राशि के जातकों के लिए बेहद लाभदायक माना जा रहा है।
Transit Mars Rashifal Guru Gochar Ketu, केतु, मंगल, गुरु गोचर : भाग्य के कारक गुरु इस समय जल तत्व राशि में विराजमान हैं। इस समय कर्क राशि में गुरु और मंगल विराजमान हैं। जब गुरु और मंगल किसी राशि में एक साथ विराजमान रहते हैं तो इससे गुरु मंगल योग बनता है, जो शुभ माना जाता है। गुरु- मंगल की ये शुभ युति कुछ राशियों के लिए शुभ फलदायक मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 31 अक्टूबर के दिन गरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद ग्रहों के सेनापति मंगल का गोचर भी सिंह राशि में होगा। सिंह राशि में पहले से ही केतु बैठे हुए हैं। गुरु, केतु और मंगल की युति सिंह राशि में 12 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक बनी रहेगी। सूर्य की राशि में तीन ग्रहों का गोचर कुछ राशि के जातकों के लिए बेहद लाभदायक माना जा रहा है। आइए जानते हैं तीन ग्रहों का गोचर किन राशियों को लाभ देने वाला है -
आने वाले 24 दिन चार राशियों के लिए शानदार, केतु, मंगल, गुरु गोचर से धन वर्षा
कर्क राशि के लिए आने वाले 24 दिन कैसे साबित होंगे?
कर्क राशि के लिए आने वाले 24 दिन बेहद खास माने जा रहे हैं। पैसों से जुड़ी अच्छी न्यूज मिल सकती है। प्रॉपर्टी में किया गया कोई पुराना निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। नई नौकरी मिल सकती है। अपनी सेहत का ध्यान रखें।
मेष राशि के लिए आने वाले 24 दिन कैसे साबित होंगे?
मेष राशि के लिए आने वाले 24 दिन लाभकारी माने जा रहे हैं। आप पर धन की बारिश हो सकती है। बिजनेस कर रहे लोगों को गुड न्यूज मिल सकती है। समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा में चार- चांद लग जाएंगे।
मकर राशि के लिए आने वाले 24 दिन कैसे साबित होंगे?
मकर राशि के लिए आने वाले 24 दिन फायदेमंद माने जा रहे हैं। कोई ऑफर प्रॉफिटेबल मिल सकता है। घर- परिवार और पूर्वजों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। व्यापारिक मुद्दों में आपको लाभ मिलेगा।
तुला राशि के लिए आने वाले 24 दिन कैसे साबित होंगे?
तुला राशि के लिए आने वाले 24 दिन पॉजिटिव माने जा रहे हैं। अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। घर के मामलों में आपको जीत हासिल हो सकती है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। रुपए- पैसों से जुड़ी दिक्कतें भी धीरे-धीरे दूर होने लगेंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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