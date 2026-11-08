अगले 5 दिन 4 राशियों की जिंदगी होगी रोशन, मंगल गोचर से महालाभ
Mangal Gochar 2026: अगले 5 दिन तक मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे। पंडित जी के अनुसार इस गोचर से कुल 4 राशियों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। जानें ये 4 राशियां कौन सी हैं?
Transit Mangal Rashifal Gochar 2026 मंगल राशिफल : पिछले महीने से ही मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा की इस राशि में मंगल अगले 5 दिन और रहने वाले हैं। मंगल की एनर्जी काफी तीव्र होती है और इसकी बदलती चाल का असर 12 राशियों पर पड़ता है। किसी की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो वहीं किसी की जिंदगी में सब कुछ फेवर में आने लगता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार मंगल गोचर से 12 नवंबर तक कुल 4 राशियों की जिंदगी रोशन होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मंगल की एनर्जी से किन राशियों को आने वाले पांच दिन में सिर्फ लाभ ही लाभ मिलने वाला है।
मंगल गोचर से इन 4 राशियों को मिलेगा लाभ-
मेष राशि
मंगल गोचर का लाभ मेष राशि वालों को खूब मिलने वाला है। अगले कुछ दिन एनर्जी काफी अच्छी रहने वाली है। नौकरी में ग्रोथ के पूरे योग हैं। काम बढ़ सकता है। ऐसे में अपने लिए थोड़ा समय निकालना बड़ा टास्क होगा। खुद का भी ख्याल रखें। इस दौरान प्रॉपर्टी और गाड़ी लेने की प्लानिंग बन सकती है। इससे जुड़ा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी अहम फैसला हड़बड़ी में नहीं लेना है।
वृश्चिक राशि
मंगल स्वंय स्वामी ग्रह होने के नाते वृश्चिक राशि को इस गोचर से खूब लाभ मिलने वाला है। अगले कुछ दिन इस राशि के लिए हर चीज फेवर में आती नजर आएगी। इस बीच कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। बिजनेस वालों को कोई प्रोजेक्ट से लाभ मिलता दिख सकता है। करियर के हिसाब से भी मंगल का ये गोचर अच्छा साबित होगा। स्टूडेंट्स को वो सब मिलेगा जो सोचते आए हैं। पैसों के मामले में बस समझदारी से फैसला लेना है।
धनु राशि
धनु राशि वालों को मंगल के इस गोचर से प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ दिखेगी। पैसों से जुड़ा कोई भी मसला हल होगा। बिजनेस से जुड़े लोग कोई नई डील क्रैक कर सकते हैं। नौकरी से जुड़े लोगों को ग्रोथ के चांस मिलेंगे। प्रमोशन की स्थिति भी बन सकती है। खर्चे का हिसाब सही से रखें और बचत की आदत डालें। बस पैसों से जुड़े किसी भी मामले में जल्दबाजी ना करें।
मीन राशि
मीन राशि वालों को मंगल का ये गोचर काफी लाभकारी साबित होने वाला है। संतान पक्ष से कोई कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। जिससे मन खुश रहने वाला है। कोई पुराना निवेश आपको अच्छा फायदा दिला सकता है। बिजनेस से जुड़े लोग फायदा पाएंगे। नए प्रोजेक्ट से शुरू होने से चीजें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। आर्थिक स्थिति मन मुताबिक मजबूत होती जाएगी। खर्चे और बचत के बीच सही बैलेंस बन पाएगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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