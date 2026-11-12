आज से 118 दिन 5 राशियों को मिलेगी खूब तरक्की, मंगल गोचर से बंपर फायदा
Rashifal Mangal Transit 2026 : मंगल आज से सिंह राशि में गोचर करेंगे और अगले 118 दिन यहीं रहने वाले हैं। पंडित जी से जानें कि इस गोचर से अगले कुछ दिन किन राशियों को बंपर फायदा होने वाला है?
Transit Mangal Rashifal Mars Gochar मंगल राशिफल : वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों के सेनापति के रूप में देखा जाता है। आज से अगले 118 दिन के लिए मंगल सूर्य की सिंह राशि में गोचर करेंगे। आज रात 8:20 बजे सिंह राशि में मंगल गोचर करना शुरू करेंगे और मार्च 2027 तक यहीं रहने वाले हैं। सूर्य और मंगल की एनर्जी के चलते इस गोचर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वहीं नौकरी में अच्छी ग्रोथ जैसे लाभ मिलते हैं।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार सूर्य की राशि में मंगल ग्रह के आने से कुल 5 राशियों को लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि इस गोचर से अगले 118 दिन किन राशियों को नौकरी-रिश्ते समेत लगभग हर एक मामले में लाभ मिलेगा?
मंगल गोचर से होगा इन 5 राशियों को फायदा-
मेष राशि पर मंगल गोचर का असर कैसा होगा?
मंगल का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों को खूब तरक्की दे जाएगा। काम के मामले में सब सही दिशा में आगे बढ़ेगा। बिजनेस से जुड़े लोगों को एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। किसी गुड न्यूज के मिलने से मन खुश रहेगा। पुराने निवेश से लाभ मिलने के चांस है। अगले 118 दिन में मान-सम्मान बढ़ने के पूरे आसार हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों के साथ कोई डील होने की संभावना है।
मिथुन राशि पर मंगल गोचर का असर कैसा होगा?
मिथुन राशि वालों को भी मंगल के गोचर से कई लाभ मिलने वाले हैं। साहस बढ़ेगा। जो भी काम हाथ में लेंगे उसे सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। कॉन्फिडेंस आसमान छुने वाला है। वहीं जिन कामों के रुकने से मन परेशान सा था वो जल्दी पूरा होगा। तरक्की होने से मन खुश रहने वाला है। सुख-सुविधाओं की चीज पर खर्चा करेंगे। करियर में अच्छी ग्रोथ मिलने के चांस हैं।
सिंह राशि पर मंगल गोचर का असर कैसा होगा?
मंगल गोचर से सूर्य की सिंह राशि की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी। इस दौरान कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बिजनेस से जुड़े लोग कोई नई डील फाइनल कर सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ सही होता नजर आएगा। पार्टनर के साथ रिश्ता गहराई से मजबूत होगा। करियर में अच्छी ग्रोथ की संभावना है। सिंह राशि वालों के लिए अगले 118 दिन बहुत ही खास होने वाले हैं। काम करने का अंदाज बदलेगा और इसे लोग पसंद भी करेंगे।
वृश्चिक राशि पर मंगल गोचर का असर कैसा होगा?
मंगल की एनर्जी के चलते वृश्चिक राशि वाले एनर्जेटिक महसूस करेंगे। वहीं रिस्क लेने का भी साहस आएगा। अगले 118 दिन के अंदर कोई अटका काम पूरा हो सकता है। परिवार का फुल सपोर्ट मिलेगा। कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। बिजनेस में भी लाभ के संकेत हैं। ऐसे में पैसों की स्थिति काफी हद तक सही होगी। करियर में तरक्की होगी। अगर बीते समय कोई पुराना इन्वेस्टमेंट किया है तो उससे लाभ मिलने के योग हैं।
धनु राशि पर मंगल गोचर का असर कैसा होगा?
इस गोचर की मदद से अगले 118 दिन में धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति सुधरती जाएगी। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। अगर कोर्ट-कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो उसमें चीजें फेवर में आती दिख सकती है। घरवालों का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये गोचर काफी लाभकारी साबित होने वाला है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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