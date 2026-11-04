82 दिन तक जूपिटर देंगे महालाभ, 5 राशियों की होगी चांदी
Jupiter Transit in Leo 2026 : जूपिटर अभी सिंह राशि में अगले 82 दिन तक गोचर करेंगे। इसका लाभ कुल 5 राशियों को मिलने वाला है। अगले कुछ दिन इन राशियों की सिर्फ चांदी ही होंगी। जानें ये राशियां कौन सी हैं?
Transit Jupiter Rashial Guru Grah Gochar Benefits : बीते 31 अक्टूबर को ही गुरु यानी जूपिटर सूर्य की सिंह राशि में पहुंचे हैं और अब अगले 82 दिन तक यहीं रहने वाले हैं। इस दौरान जूपिटर कुल 5 राशियों को लाभ ही लाभ देने वाले हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जूपिटर की बदलती चाल को काफी अहम माना जाता है क्योंकि इसका सकारात्मक असर भाग्य जगाता है। साथ ही जूपिटर की एनर्जी से धन की स्थिति, करियर और रिश्तों में भी अच्छा बदलाव देखने को मिलता है। कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि जूपिटर का हाथ जिन राशियों पर होती है उनकी तो चांदी ही होती है।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार जूपिटर की बदली चाल से जनवरी 2027 तक मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, धनु राशि और कुंभ राशि वालों को खूब लाभ मिलने वाला है। चलिए जानते हैं कि अगले 82 दिन तक इन पांचों राशियों को क्या-क्या बदलाव नजर आ सकता है?
मेष राशि पर गुरु गोचर का असर कैसा होगा?
जूपिटर का गोचर मेष राशि वालों के लिए अहम साबित होगा। इस बदलाव का असर मेष राशि की लव लाइफ पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। रिश्ते सुझलेंगे। पार्टनर के साथ रिश्ता और मजबूत होगा। मन अपने आप खुश रहेगा और सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। खुद के लिए भी समय निकालें। ओवरथिंकिंग ना करें क्योंकि अब स्थिति पहले से बेहतर ही होगी।
कर्क राशि के लिए जूपिटर गोचर क्या बदलाव लाएगा?
कर्क राशि का चंद्रमा से संबंध है। पंडित जी के अनुसार जूपिटर गोचर कर्क राशि वालों के लिए भी राहत लेकर आया है। अगले 82 दिन इस राशि के जातक अपनी जिंदगी में आने वाले सकारात्मक बदलाव को धीरे-धीरे महसूस करते जाएंगे। किसी नए ऑफर के मिलने से राहत मिलेगी। नौकरी में स्थिति पहले से बेहतर होगी। इसी के साथ पैसों की स्थिति भी मजबूत होगी। कुल मिलाकर सारी उलझन अब धीरे-धीरे सॉल्व होगी।
सिंह राशि के लिए जूपिटर गोचर क्या बदलाव लाएगा?
जूपिटर गोचर से सूर्य की सिंह राशि को भी कई फायदे होंगे। अगले 82 दिन तक सिंह राशि वालों की चांदी जरूर होगी। करियर में कोई अच्छी न्यूज मिलने की संभावना है। नई जिम्मेदारी मिल सकती है जोकि करियर के ग्राफ को काफी ऊपर ले जा सकती है। अपनी मेहनत और एनर्जी सही जगह लगाएं। इस दौरान कॉन्फिडेंस भी खूब बढ़ेगा। इस दौरान अटके हुए काम सही रफ्तार पकड़ते नजर आएंगे। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें भी अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है।
धनु राशि के लिए जूपिटर गोचर क्या बदलाव लाएगा?
धनु राशि वालों पर भी गुरू यानी जूपिटर की मेहरबानी खूब नजर आएगी। नौकरी में अगर किसी भी तरह से काम का बहुत दबाव रहा है तो वो कम होता दिखेगा। संतान सुख मिलने के चांस है। ऐसे में घर-परिवार में माहौल काफी खुशनुमा रहने वाला है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ काफी सुलझी हुई नजर आएगी।
कुंभ राशि के लिए जूपिटर गोचर क्या बदलाव लाएगा?
जूपिटर की बदली चाल का असर शनि की कुंभ राशि वालों पर भी सकारात्मक ही होगा। अगले 82 दिन कुंभ राशि वालों की मुश्किलें काफी हद तक कम होती दिखेंगी। अभी कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है। ऐसे में स्थिति एकदम से ठीक नहीं होगी लेकिन चीजें धीरे-धीरे सुलझती जाएगी। कुंभ राशि को इस बदलाव से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ में सब मन मुताबित होगा। आर्थिक स्थिति भी अब संभलती नजर आएगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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